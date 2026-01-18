search
18.01.2026 10:27

Πόλο – Σιούτη: «Ξέρουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και βάζουμε τον πήχη ακόμη ψηλότερα»

18.01.2026 10:27
polo_gynaikes

Σίγουρη για τις δυνατότητες της εθνικής υδατοσφαίρισης γυναικών και αισιόδοξη για άλλη μία επιτυχία, στο επερχόμενο (26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, δήλωσε η Χριστίνα Σιούτη.

Στο πλαίσιο της media day των πρωταθλητριών κόσμου, η 21χρονη αμυντικός μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ξεκαθάρισε ότι στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να διατηρηθεί στην κορυφή, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι μεγάλες επιτυχίες της περσινής χρονιάς, με τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup, δεν φορτώνουν με περισσότερο άγχος το «γαλανόλευκο» συγκρότημα.

«Όλα πάνε όπως τα θέλαμε. Κάνουμε σκληρή προετοιμασία, πήγαμε στην Ιταλία και παίξαμε κάποια φιλικά παιχνίδια, όπου είδαμε κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θα πάμε στην Ουγγαρία και μετά κατευθείαν στην Πορτογαλία», δήλωσε αρχικά η Σιούτη, αναφερόμενη στην προετοιμασία της εθνικής.

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό ως πρωταθλήτρια και κυπελλούχος κόσμου, η αμυντικός του Ολυμπιακού τόνισε: «Δεν νομίζω ότι αλλάζει η προσέγγιση στον τρόπο που κάνουμε προπόνηση ή στο πώς αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, μας δίνει μία ώθηση και μία επιπλέον ενέργεια, γιατί ξέρουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και βάζουμε τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Υπάρχει μία πίεση, γιατί όταν βρίσκεσαι στην κορυφή πρέπει να διατηρηθείς εκεί, αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει άγχος».

Η φετινή διοργάνωση στην Πορτογαλία θα γίνει με αρκετά διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής, με δύο φάσεις ομίλων και χωρίς νοκ-άουτ παιχνίδια πριν την τετράδα. Η Σιούτη παραδέχεται ότι «είναι κάτι με το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένες. Τώρα πηγαίνει εντελώς βαθμολογικά και παίζουν ρόλο όλα τα αποτελέσματα, οπότε πρέπει να δίνουμε βάση σε κάθε παιχνίδι και να είμαστε συγκεντρωμένες μέχρι το τέλος».

Έχοντας βιώσει η ίδια την ατυχία ενός τραυματισμού στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του ποδιού, στο εναρκτήριο ματς με την Ουγγαρία, και εν συνεχεία αγωνίστηκε λίγο και μόνο από τα προημιτελικά και μετά), η Σιούτη πιστεύει ακράδαντα ότι η εθνική είναι σε θέση να διαχειριστεί και να καλύψει τις απουσίες της Στεφανίας Σάντα και της Αθηνάς Γιαννοπούλου στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό. «Στη Σιγκαπούρη ήμουν λίγο άτυχη, μέσα στην τύχη που είχαμε. Κατάφερα να παίξω, δεν ένιωθα γεμάτη με όσα έδωσα στην ομάδα, αλλά αυτά συμβαίνουν. Είμαι χαρούμενη και μόνο που ήμουν εκεί», δήλωσε η 21χρονη πολίστρια και συμπλήρωσε:

«Σε κάθε προετοιμασία υπάρχουν τραυματισμοί και αρρώστιες, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, όλα τα κορίτσια προσπαθούμε να γεμίσουμε τα κενά και να μη φαίνεται ότι λείπει κάποια παίκτρια. Είμαστε πολλές και πιστεύω ότι με την ποιότητά μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε αρκετά γεμάτη ομάδα, έχουμε παίκτριες σε όλες τις θέσεις, αρκετά ικανές, που μπορούν να βοηθήσουν και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, τα μικρότερα κορίτσια γίνονται πιο έτοιμα για να μπορέσουν να παρευρεθούν σε τέτοιες διοργανώσεις».

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)

Ελλάδα-Τουρκία 20-8: Υγιεινός περίπατος για την Εθνική

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

