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Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφονται στο λιμάνι της Τήνου, με τις εικόνες από την επιβίβαση των οχημάτων στα πλοία να προκαλούν προβληματισμό για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που δοκιμάζονται από τον καιρό. Αυτοκίνητα αναγκάζονται να προσεγγίζουν το πλοίο περνώντας μέσα από μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς το λιμάνι θυμίζει περισσότερο λίμνη παρά σύγχρονη εγκατάσταση.

Οι υποδομές παραμένουν ουσιαστικά ίδιες εδώ και δεκαετίες, χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις και έργα αναβάθμισης, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί στις λιμενικές του εγκαταστάσεις.

Οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Τριτοκοσμικές συνθήκες σε έναν από τους σημαντικότερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Και δεν μιλάμε για κάποιο απομονωμένο νησί της άγονης γραμμής. Μιλάμε για την Τήνο, έναν τόπο που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και στηρίζει σημαντικό μέρος της οικονομίας του στον τουρισμό.

Το πρόβλημα, όμως, ξεπερνά την Τήνο. Σε μια χώρα που διαφημίζει διαρκώς τα τουριστικά της ρεκόρ, οι λιμενικές υποδομές σε πολλά νησιά παραμένουν εγκλωβισμένες σε άλλες δεκαετίες. Χωρίς επαρκή προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, χωρίς τις αναγκαίες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, χωρίς υποδομές αντάξιες των σημερινών αναγκών.

Πού πηγαίνουν, τελικά, τα έσοδα από την τουριστική ανάπτυξη; Πότε θα αποκτήσουν τα νησιά ασφαλή και λειτουργικά λιμάνια;

Γιατί οι εικόνες της Τήνου δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα κακοκαιρίας. Είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η τουριστική βιτρίνα της χώρας δεν μπορεί να κρύβει επ’ αόριστον τις παλιές και ανεπαρκείς υποδομές της.

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