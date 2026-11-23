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Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες καθιστούν τη μουσική τους μη διαθέσιμη σε συνδρομητές από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας τη γενοκτονία στη Γάζα και τη συνεχόμενη ανθρωπιστική κρίση.

Στο κίνημα No Music For Genocide συμμετέχουν πάνω από 1.000 καλλιτέχνες και δισκογραφικές. Τελευταία προσθήκη αποτελεί η εμβληματική τριπ χοπ μπάντα Portishead.

Ο Τζεφ Μπάροου μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία της Γάζας πριν και μετά τη γενοκτονία. «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ», σχολίασε.

«Ο πολιτισμός δεν μπορεί από μόνος του να σταματήσει τις βόμβες, αλλά μπορεί να συμβάλει στην απόρριψη της πολιτικής καταπίεσης, να στρέψει την κοινή γνώμη προς τη δικαιοσύνη και να αντιταχθεί στην εξωραϊστική χρήση της τέχνης και στην κανονικοποίηση οποιασδήποτε εταιρείας ή χώρας που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», σημειώνει μεταξύ άλλων το No Music For Genocide.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν αφαιρέσει τη μουσική τους από το Ισραήλ είναι οι Massive Attack, οι Kneecap, η Bjork, oι Fontaines D.C. και ο Ιάπωνας συνθέτης Ryuichi Sakamoto.

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