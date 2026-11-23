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Το Ιράν αξιώνει από τις ΗΠΑ να πληρώσουν σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις εξαιτίας του πολέμου που προκάλεσαν και για ενέργειες που διέπραξαν κατά το παρελθόν, έγινε σήμερα γνωστό από έναν δικαστικό αξιωματούχο.

«Τα εθνικά δικαστήρια εξέδωσαν αποφάσεις που καταδικάζουν τις ΗΠΑ να καταβάλουν 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις (265 δισεκατομμύρια ευρώ)», δήλωσε ο διευθυντής του ιρανικού Κέντρου Νομικών (ο κυριότερος δικηγορικός σύλλογος στη χώρα), Χασάν Αμπντολιανπούρ, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Υπογράμμισε επιπλέον πως έχουν κατατεθεί αρκετές αγωγές κατά των αραβικών χωρών του Κόλπου, επειδή «επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν».

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, αυτές οι διαδικασίες αφορούν αμερικανικές ενέργειες σε βάθος δεκαετιών.

Βάσει ενός όρου του μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, η Ουάσιγκτον και οι περιφερειακοί εταίροι της όφειλαν να καταρτίσουν ένα σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων «για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν.

Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε το καλοκαίρι και έκτοτε οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο.

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