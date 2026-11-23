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Το ΕΚΑΒ Λάρισας επιβεβαιώνει ότι διατάχθηκε ΕΔΕ για το πλήρωμα που αρνήθηκε να παραλάβει 60χρονο, που λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ Λάρισας αφού ενημέρωσαν τον αδελφό του 60χρονου ότι θα πρέπει να τον καθαρίσει, εκείνος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να γίνει η διακομιδή.

Το ΕΚΑΒ Λάρισας τονίζει ότι το πλήρωμα ενέργησε σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ Λάρισας

«Στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία. Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων».

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