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Απευθείας μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, το Σάββατο και την Κυριακή αντιστοίχως και το «The Voice of Greece» και τα δύο βράδια του διήμερου ήταν βασικές αιτίες για μια ακόμη φορά ώστε ο ΣΚΑΪ να επικρατήσει στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Δεύτερη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού μέσα στο γουίκεντ ήταν ο Alpha και τρίτη το Mega. Στη διάρκεια του ΣΚ θετικό πρόσημο εμφάνισε το Star.

Το Σάββατο η «αποχή» στα κανάλια εθνικής εμβέλειας ξεπέρασε το 31% ενώ την Κυριακή περιορίστηκε στο 30%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

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