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Στον εκφοβισμό που φέρεται να δεχόταν ο 14χρονος στην Ήπειρο, ο οποίος αναζητούσε όπλα μέσω διαδικτύου και φέρεται να σχεδίαζε επίθεση σε σχολεία για να εκδικηθεί συνομηλίκους του, αποδίδει η μητέρα του όσα αποκαλύφθηκαν για τις προθέσεις του γιου της.

Μιλώντας στο MEGA, η γυναίκα περιέγραψε τη συμπεριφορά των παιδιών που, όπως υποστηρίζει, κακοποιούσαν τον γιο της, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος έδωσε περίπου 300 ευρώ σε άτομο που του υποσχέθηκε να του προμηθεύσει όπλο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή (22/11), έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία είχε ενημερωθεί από υπηρεσία του εξωτερικού για τις απειλητικές αναφορές που φέρεται να είχε κάνει ο μαθητής στο Telegram.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 14χρονος είχε εκφράσει μέσα στο 2026 την πρόθεση να πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε σχολεία της Ηπείρου, όπου φοιτούσαν παιδιά τα οποία θεωρούσε υπεύθυνα για τον εκφοβισμό του.

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Η μητέρα του μαθητή υποστήριξε ότι ο γιος της δεχόταν επιθέσεις από ομάδα 13 παιδιών, τα οποία φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολεία από εκείνον.

«Δεν ήταν το μοναδικό παιδί που το κοροϊδεύαν», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούνταν από 13 άτομα. Όπως κατήγγειλε, «τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν», ενώ πρόσθεσε ότι ενδέχεται να τον χτυπούσαν και να τον έσπρωχναν. Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει σημάδια στο σώμα του παιδιού, χωρίς εκείνος να παραδέχεται ότι είχε δεχτεί επίθεση. «Όταν έβλεπα ένα σημαδάκι, μας έλεγε ότι χτυπήθηκε μόνος του», είπε και αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ο γιος της είχε σπάσει την κλείδα του.

Τότε, σύμφωνα με τη μητέρα, ο 14χρονος είχε ισχυριστεί ότι έπεσε μόνος του, εξήγηση την οποία πλέον οι γονείς του αμφισβητούν. Η γυναίκα περιέγραψε τον γιο της ως ήσυχο και ευαίσθητο παιδί, με φίλους, τονίζοντας ότι ο ίδιος και ο πατέρας του είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία αναζητώντας λύση.

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Οι γονείς του μαθητή είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά περίπου ενάμιση χρόνο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Ο 14χρονος απομονωνόταν ολοένα περισσότερο, περνούσε πολλές ώρες στο κινητό του και εμφάνιζε έντονη νευρικότητα. Το τελευταίο εξάμηνο, μάλιστα, η καθημερινότητά του είχε αλλάξει σημαντικά, καθώς έμενε ξύπνιος τη νύχτα και κοιμόταν την ημέρα. «Προσέξαμε εδώ κι ενάμιση περίπου χρόνο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε η μητέρα του, εξηγώντας ότι το παιδί δεν αποκάλυπτε στους γονείς του όσα πραγματικά αντιμετώπιζε.

Όπως ανέφερε, ο γιος της συνήθιζε να κρατά μέσα του όσα τον απασχολούσαν και θεωρούσε ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του τα προβλήματά του. «Ήταν στεναχωρημένος, θλιμμένος, σαν να έχει μέσα του θυμό», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το σχολείο δεν γνώριζε αρχικά την έκταση του εκφοβισμού. Όταν οι γονείς άρχισαν να συζητούν με το παιδί και να αναζητούν βοήθεια από ειδικούς, ενημέρωσαν και τη σχολική κοινότητα. Η μητέρα υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει και χρειαζόταν συνεργασία όλων για να αντιμετωπιστεί.

Η μητέρα του 14χρονου εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γιος της δεν θα προχωρούσε τελικά σε επίθεση εναντίον άλλων παιδιών.

«Μέσα στο φόβο του και στο θυμό του, απλά να ήθελε ίσως λίγο να τους τρομάξει», ανέφερε, αποδίδοντας τις σκέψεις του στην ψυχολογική πίεση που, όπως υποστηρίζει, βίωνε.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί τις διαδικτυακές αναζητήσεις του παιδιού για όπλα και στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν προσπαθούν να ελέγξουν τη δραστηριότητα των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Όπως εξήγησε, τα παιδιά μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε απαγορευμένο περιεχόμενο αλλάζοντας ημερομηνίες γέννησης και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ η χρήση κωδικών πρόσβασης δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον γονικό έλεγχο. «Δηλαδή ένας γονέας πολύ δύσκολα να ελέγξει το κινητό του παιδιού», επισήμανε.

Πώς προσπάθησε να αποκτήσει όπλο

Ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν στην έρευνα ήταν η προσπάθεια του μαθητή να αποκτήσει όπλο.

Ο 14χρονος φέρεται να είχε επικοινωνήσει με άνδρα ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα του προμήθευε όπλο έναντι χρημάτων. Παρότι κατέβαλε το ποσό που του ζητήθηκε, δεν παρέλαβε ποτέ τον οπλισμό, καθώς εξαπατήθηκε.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 150 ευρώ. Η μητέρα του, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι το πραγματικό ποσό ήταν περίπου διπλάσιο. «Ναι, ισχύει, το ποσό αυτό είναι δύο φορές παραπάνω από αυτό που έχει ακουστεί αρχικά, δηλαδή των 150 ευρώ», δήλωσε.

Ο ανήλικος είχε παραδεχθεί στον πατέρα του ότι προσπάθησε να αγοράσει όπλο, υποστηρίζοντας πως το χρειαζόταν για σκοποβολή. Στο δωμάτιό του είχε επίσης κρύψει, μέσα σε χρηματοκιβώτιο, ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου. Για την αγορά του είχε ισχυριστεί ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Πώς έφτασε στα ίχνη του η Αντιτρομοκρατική

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ξένη υπηρεσία πληροφοριών ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές ότι χρήστης της εφαρμογής Telegram είχε εκφράσει πρόθεση να πραγματοποιήσει ένοπλη μαζική επίθεση. Από την ιχνηλάτηση του τηλεφωνικού αριθμού, ο οποίος συνδεόταν και με λογαριασμό στο Snapchat, προέκυψε ότι επρόκειτο για ανήλικο που διέμενε στην επαρχία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος είχε σχεδιάσει να αποκτήσει ένα πιστόλι, ένα ημιαυτόματο όπλο, στολή μάχης και κράνος με κάμερα, προκειμένου να μεταδώσει ζωντανά ή να ανεβάσει την επίθεση στο διαδίκτυο πριν παραδοθεί.

Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε εξετάσει διάφορα σενάρια δράσης, είτε εντός των σχολικών μονάδων είτε στον δρόμο. Είχε μάλιστα υπολογίσει ότι, επειδή οι στόχοι του βρίσκονταν σε διαφορετικά σχολεία, ο χρόνος μετακίνησης ενδεχομένως θα οδηγούσε στον εντοπισμό του πριν προλάβει να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Ερωτηθείς αν ήταν ψυχικά έτοιμος να φτάσει μέχρι τέλους, φέρεται να απάντησε πως ίσως τελικά υπαναχωρούσε, ή πως στην χειρότερη περίπτωση είτε θα τους απειλούσε είτε θα τους πυροβολούσε στα πόδια.

Όπως εκτιμούν οι αρμόδιες Αρχές, από τις έρευνες προκύπτει ότι δεν θα προχωρούσε στην απόκτηση όπλων και δεν πραγματοποιούσε κάποια επίθεση. Ο ανήλικος δεν συνελήφθη αλλά ο εισαγγελέας διέταξε -επειδή ακριβώς αναφέρθηκε περιστατικό εκφοβισμού- τη συλλογή προανακριτικού υλικού.

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