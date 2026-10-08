Τον Απρίλιο 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο – Μάιο με Ιούνιο τα αποτελέσματα

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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο έπειτα από 45 χρόνια.

Η γεώτρηση στο Ιόνιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2027.

Πρόκειται για τη γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 του Ιονίου που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 60 ημέρες, με τα πρώτα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά τον Μάιο ή τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Κρίσιμος παράγοντας για το ακριβές timing είναι το γεωτρύπανο της Stena, το οποίο βρίσκεται σε πρόγραμμα άλλων γεωτρήσεων και θα κατευθυνθεί προς το Οικόπεδο 2 μόλις ολοκληρώσει τις προηγούμενες εργασίες του.

«Σίγουρα Απρίλιο και ίσως και νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο East Mediterranean Gas Forum (EMGF) την Τετάρτη (7.10.2026), στην Αθήνα, που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η HELLENiQ ENERGY.

Κοίτασμα μεγέθους 270 δισ. κ.μ.

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, με την Energean να έχει το ρόλο του operator κατά την ερευνητική περίοδο, ενώ σε περίπτωση που η γεώτρηση έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την ύπαρξη υδρογονανθράκων, το ρόλο του operator θα αναλάβει η ExxonMobil.

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής γεώτρησης θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο «Ασωπός 1», που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωση του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα οριοθετήσουν το μέγεθός του.

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