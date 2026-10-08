Επίδομα παιδιού: Αύριο (9/10) η έκτακτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ – Ποιους αφορά

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Ανοιχτή είναι από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 και οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Γι’ αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

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