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08.10.2026 06:43

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη στον ΣΕΒ: Μοιράζει 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία, «σφίγγει το ζωνάρι» για την κοινωνία – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση

08.10.2026 06:43
mitsotakis sev

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Την ώρα που η πλειονότητα των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να πνίγεται από το κύμα της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο επιδοτήσεων, ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα στην ίδια ακριβώς τοποθέτηση ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία δημοσιονομική χαλάρωση ή επιπλέον στήριξη για την κοινωνία, επικαλούμενος τις «οροφές δαπανών» και τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα!

Πού κατευθύνονται τα 95 εκατομμύρια

Η νέα παρέμβαση αφορά την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και εστιάζει σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις τροφίμων, χαρτικών και πλαστικών, καθώς και οι ενεργοβόρες μονάδες. Για την υλοποίηση του μέτρου, η κυβέρνηση αξιοποιεί το προσωρινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων (εργαλεία CISAF και METSAF).

Σύμφωνα με υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς, η ένεση αυτή μεταφράζεται σε μια ελάφρυνση της τάξης των20έως 25 ευρώ για κάθε μεγαβατώρα ρεύματος (δηλαδή 2 με 2,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα). Στο ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί (επιστροφή του κόστους ρύπων, μειώσεις σε ΥΚΩ, ΕΦΚ και χρεώσεις δικτύου), ανεβάζοντας τη συνολική κυβερνητική στήριξη προς τις μεγάλες επιχειρήσεις κοντά στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Πολιτική θύελλα για τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η εξαγγελία προκάλεσε την άμεση αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και φορέων της αγοράς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύουν την τακτική της κυβέρνησης να βρίσκει άμεσα δημοσιονομικό χώρο για τις μεγάλες βιομηχανίες, την ώρα που δηλώνει «αδυναμία» να μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα ή τον ΕΦΚ στα καύσιμα για τους πολίτες. Παράλληλα, εκπρόσωποι των μικρομεσαίων τονίζουν πως οι μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτεθειμένες στις ίδιες ακριβώς ενεργειακές ανατιμήσεις, χωρίς κανένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας.

Το μεγάλο ερωτηματικό για το ράφι

Η επιλογή της κυβέρνησης να προσφέρει «ανάσα» 95 εκατ. ευρώ στο παραγωγικό κόστος, αλλά να αρνείται οριζόντια μέτρα για τους καταναλωτές, εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Το βασικό διακύβευμα τώρα είναι αν αυτή η επιδότηση θα φτάσει τελικά στον πολίτη μέσω της συγκράτησης των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης ή αν απλώς θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις για την προστασία των εταιρικών περιθωρίων κέρδους.

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