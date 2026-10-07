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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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07.10.2026 09:37

Τράπεζες: Αναστολή καταβολής δόσεων για τους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

07.10.2026 09:37
TRAPEZA NEW

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Οι ελληνικές τράπεζες – μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν στην Κρήτη.

Όλες οι τράπεζες – μέλη της ΕΕΤ, προχωρούν αμέσως στην εφαρμογή των παρακάτω ατομικών μέτρων προστασίας που αφορούν ειδικά τους δανειολήπτες στις πληγείσες περιοχές:

•Αναστέλλουν την υποχρέωση καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.
•Αναστέλλουν το σύνολο των διαδικασιών δικαστικής και εξώδικης είσπραξης απαιτήσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας (είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος) απευθείας στην Τράπεζα.

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