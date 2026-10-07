Εφορία: Ρεκόρ φόρων στα 5,12 δισ. ευρώ – Πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

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Σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν έχει φτάσει ο λογαριασμός των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με τον βεβαιωμένο φόρο για τα εισοδήματα του 2025 να ξεπερνά πλέον τα 5,12 δισ. ευρώ. Και το ποσό συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρκετές εβδομάδες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έως τις 5 Οκτωβρίου είχαν κατατεθεί 6.837.802 δηλώσεις, όταν στις 24 Ιουλίου, οπότε έκλεισε η εμπρόθεσμη διαδικασία, ο αριθμός τους ήταν 6.737.763. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 100.000 αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.

Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί φτάνει πλέον τα 5,122 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 5,069 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ο λογαριασμός ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ενδεικτική. Το 2024 είχαν βεβαιωθεί μέσω των φορολογικών δηλώσεων 4,814 δισ. ευρώ, το 2023 3,796 δισ. ευρώ και το 2022 3,217 δισ. ευρώ.

Το 2021, σε συνθήκες πανδημίας, ο λογαριασμός είχε υποχωρήσει στα 2,782 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 είχε διαμορφωθεί στα 3,625 δισ. ευρώ. Το 2019, πριν από την πανδημία, οι φόροι που είχαν βεβαιωθεί ανέρχονταν σε 3,584 δισ. ευρώ.

Η απόσταση από εκείνα τα επίπεδα είναι πλέον μεγάλη. Πίσω από τη φετινή αύξηση βρίσκονται η άνοδος των δηλωθέντων εισοδημάτων, αλλά και η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς σχεδόν οι μισοί φορολογήθηκαν με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό και όχι αποκλειστικά με βάση το εισόδημα που δήλωσαν.

Στην επιβάρυνση συμβάλλει και η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Έτσι, αυξήσεις στα ονομαστικά εισοδήματα μπορούν να μεταφέρουν φορολογουμένους σε υψηλότερα επίπεδα φορολόγησης, χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα η πραγματική αγοραστική τους δύναμη.

Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση

Για όσους άφησαν τη δήλωση μετά την προθεσμία, υπάρχει και δεύτερος κίνδυνος: τα πρόστιμα.

Η εκπρόθεσμη υποβολή δεν οδηγεί, πάντως, σε «καμπάνα» σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόστιμο επιβάλλεται όταν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος μεγαλύτερος των 100 ευρώ.

Υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου ή για δηλώσεις γονέων που αφορούν εισοδήματα ανήλικων παιδιών.

Οι «καμπάνες» περνούν στον αυτόματο

Το επόμενο βήμα της ΑΑΔΕ είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής των προστίμων.

Η αρχή έχει ήδη γίνει στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, όπου οι πράξεις επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμες δηλώσεις εκδίδονται πλέον αυτόματα. Το σύστημα αφορά αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών.

Το ίδιο μοντέλο αναμένεται να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα, περιορίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο μεταξύ της εκπρόθεσμης υποβολής και της επιβολής της σχετικής κύρωσης.

Η πράξη του προστίμου αναρτάται ψηφιακά στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» στο myAADE και στο myAADEapp, ενώ παράλληλα αποστέλλεται ειδοποίηση στο e-mail του φορολογουμένου.

Η βεβαίωση οριστικοποιείται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος την παρέλαβε νωρίτερα.

Έτσι, την ώρα που οι φετινές δηλώσεις γράφουν νέο ρεκόρ φόρων, η ΑΑΔΕ περνά ταυτόχρονα σε ένα μοντέλο όπου και οι εκπ

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