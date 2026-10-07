Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες: Στα 32 λεπτά για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά το καλοκαίρι

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Σημαντική ανάσα για τους επαγγελματίες ψαράδες αποτελεί ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών.
Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον κλάδο.
Η νέα παρέμβαση για τους ψαράδες έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες για την αλιευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλιέων τους επόμενους μήνες.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε την αύξηση της επιδότησης που είχε προβλεφθεί για τους επαγγελματίες αλιείς.
Συγκεκριμένα, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά.
Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis και στόχος της είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των επαγγελματιών αλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Για τον αλιευτικό κλάδο, το κόστος των καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των σκαφών και την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματιών.
Το ζήτημα του ακριβού πετρελαίου έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και των εκπροσώπων των αλιέων. Σε προηγούμενες παρεμβάσεις του υπουργείου είχε επισημανθεί ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν μία από τις βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία.
Με τη νέα ρύθμιση, η επιδότηση του καυσίμου αυξάνεται ώστε να αντιστοιχεί στην ενίσχυση που έχει δοθεί στον αγροτικό τομέα για το κόστος των λιπασμάτων, το οποίο αποτελεί αντίστοιχα σημαντική δαπάνη για τη γεωργική παραγωγή.
Παράλληλα με την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, το υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον στήριξη του κλάδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τους αλιείς τους επόμενους μήνες, με νέες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλιεία, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος, επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, εξάπλωση ξενικών ειδών, αλλά και προβλήματα που συνδέονται με τη λαθραλιεία και τον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:
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