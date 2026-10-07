Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες: Στα 32 λεπτά για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά το καλοκαίρι

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.

Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο.

Η οικονομική στήριξη θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis στους επαγγελματίες αλιείς.

Το υπουργείο εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη του κλάδου τους επόμενους μήνες.

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Σημαντική ανάσα για τους επαγγελματίες ψαράδες αποτελεί ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών.

Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον κλάδο.

Η νέα παρέμβαση για τους ψαράδες έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες για την αλιευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλιέων τους επόμενους μήνες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε την αύξηση της επιδότησης που είχε προβλεφθεί για τους επαγγελματίες αλιείς.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά.

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis και στόχος της είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των επαγγελματιών αλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Το πετρέλαιο μεγάλο μέρος του κόστους για τους αλιείς

Για τον αλιευτικό κλάδο, το κόστος των καυσίμων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των σκαφών και την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματιών.

Το ζήτημα του ακριβού πετρελαίου έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και των εκπροσώπων των αλιέων. Σε προηγούμενες παρεμβάσεις του υπουργείου είχε επισημανθεί ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν μία από τις βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία.

Με τη νέα ρύθμιση, η επιδότηση του καυσίμου αυξάνεται ώστε να αντιστοιχεί στην ενίσχυση που έχει δοθεί στον αγροτικό τομέα για το κόστος των λιπασμάτων, το οποίο αποτελεί αντίστοιχα σημαντική δαπάνη για τη γεωργική παραγωγή.

Έρχονται και νέες παρεμβάσεις

Παράλληλα με την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, το υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον στήριξη του κλάδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τους αλιείς τους επόμενους μήνες, με νέες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλιεία, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος, επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, εξάπλωση ξενικών ειδών, αλλά και προβλήματα που συνδέονται με τη λαθραλιεία και τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

41 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2024 και το 2025 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, για 3 έτη (2022-2024).

Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το 2022 καταβλήθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και το χαμένο εισόδημα που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στις 16 Οκτωβρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επαγγελματιών αλιέων για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας την περίοδο 2028-2034, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου.

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