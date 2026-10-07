Καύσιμα: Επιμένει στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη – Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Takeaways by to pontiki AI Η τιμή του πετρελαίου Brent παρουσιάζει άνοδο περίπου 3,5%, πλησιάζοντας τα 101,5 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το κόστος των καυσίμων.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των διυλιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο.

Οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς και τα δεδομένα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.

Το φυσικό αέριο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα τιμών, αγγίζοντας τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής στη βιομηχανία και την τελική τιμή των προϊόντων.

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Η τιμή του Brent, από τα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ, κινείται σήμερα προς τα 101,5 δολάρια, καταγράφοντας μεταβολή περίπου 3,5%. Μπορεί η διαφορά των τριών δολαρίων να μοιάζει μικρή, ωστόσο πρόκειται για μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή των καυσίμων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις νέες ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχετικό επίδομα.

Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Μάλιστα, η τιμή αυτή περιλαμβάνει ήδη την επίδραση της επιδότησης των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια. Χωρίς αυτή την παρέμβαση, η τιμή θα μπορούσε να βρίσκεται περίπου στα 2,30 ευρώ το λίτρο.

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να βρίσκεται περίπου στα 2,16 ευρώ το λίτρο.

Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου η τιμή μπορεί να εντοπιστεί ακόμη και κάτω από τα 2,12 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινείται κοντά στα 2,10 ευρώ.

Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι, παρά τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο

Στο φυσικό αέριο, η τιμή κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Η σύγκριση με τα περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα που καταγράφονταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου δείχνει το μέγεθος της πίεσης που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ενέργειας.

Η εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές. Έχει άμεσο αντίκτυπο και στη βιομηχανία, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και, τελικά, το κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

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