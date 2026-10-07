Νέα κάρτα σίτισης για «λίγους»: Ποιοι παίρνουν αναδρομικά από το 2024 και ποιοι τρώνε «πόρτα» – Όλες οι λεπτομέρειες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέα μορφή, μέσω προπληρωμένων ψηφιακών καρτών (vouchers), επιστρέφει από τον Νοέμβριο η επισιτιστική βοήθεια για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Ωστόσο, το νέο πρόγραμμα αφορά μόλις 116.000 νοικοκυριά, αφήνοντας εκτός χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, ενώ κρύβει σημαντικές «παγίδες» στον υπολογισμό των αναδρομικών.

Μετά από μια πολύμηνη καθυστέρηση και το «πάγωμα» του παλαιού προγράμματος ΤΕΒΑ από τον Μάρτιο του 2024, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην ενεργοποίηση των νέων vouchers. Η παροχή υπόσχεται αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024, όμως οι ψιλές γραμμές των όρων αφήνουν πολλούς δικαιούχους στα «κρύα του λουτρού».

Ποιοι παίρνουν τα αναδρομικά και ποιοι τα χάνουν

Η καταβολή των αναδρομικών από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026 δεν θα είναι οριζόντια, αλλά συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις:

Ποιοι τα δικαιούνται: Αναδρομικά ΚΑΙ την τρέχουσα επιδότηση θα λάβουν μόνο όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, είχαν τσεκάρει το ειδικό κουτάκι για την επισιτιστική βοήθεια στην αίτησή τους και παραμένουν ενεργοί δικαιούχοι τον μήνα ενεργοποίησης της κάρτας (Νοέμβριος).

Ποιοι χάνουν τα αναδρομικά: Όσοι ήταν δικαιούχοι ΕΕΕ όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά ξέχασαν/δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια, θα λάβουν την κάρτα από τον Νοέμβριο και μετά, χάνοντας οριστικά τα αναδρομικά 2,5 ετών!

Ποιοι μένουν εντελώς εκτός: Όσοι λάμβαναν ΕΕΕ το 2024 ή το 2025 και είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. οριακή αύξηση εισοδήματος) δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ΕΕΕ σήμερα, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ από τα αναδρομικά που δικαιούνταν για το διάστημα που ήταν άποροι!

Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή κάρτα – Τι αλλάζει

Η διαδικασία ένταξης θα γίνεται αυτόματα μέσω του υφιστάμενου συστήματος του ΕΕΕ, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση ή υποβολή δικαιολογητικών σε νέα πλατφόρμα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της κάρτας:

Μορφή: Θα πρόκειται για ηλεκτρονικό/ψηφιακό κουπόνι (voucher) με μοναδικό barcode ή αριθμό.

Διάρκεια & επαναφόρτιση: Κάθε voucher θα πιστώνεται με χρηματικό ποσό που θα καλύπτει διάστημα 6 μηνών. Εφόσον ο δικαιούχος διατηρεί το ΕΕΕ, η κάρτα θα επαναφορτίζεται. Το ποσό θα μπορεί να εξαργυρωθεί εντός 12 μηνών από τη φόρτιση, ακόμη κι αν στο μεταξύ ο πολίτης βγει από το ΕΕΕ.

Τι αγοράζεις: Αποκλειστικά τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης (καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής) από επιχειρήσεις λιανικής που θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Παρόχων (σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία).

Τι απαγορεύεται: Η κάρτα δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά. Απαγορεύεται αυστηρά η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ, τυχερών παιχνιδιών και μεταχειρισμένων ειδών.

Σταγόνα στον ωκεανό της φτώχειας

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για «εκσυγχρονισμό» της βοήθειας, το γεγονός ότι το μέτρο περιορίζεται σε μόλις 116.000 δικαιούχους, την ώρα που η ακρίβεια στα τρόφιμα καλπάζει με διψήφια ποσοστά τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει τα στενά όρια της κοινωνικής μέριμνας. Για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, αλλά οριακά δεν πληρούν τα αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια του ΕΕΕ, η νέα κάρτα σίτισης παραμένει ένα άπιαστο όνειρο.

Διαβάστε επίσης:

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

Θεοδωρικάκος: Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η κρίση – Τι είπε για τιμές και σούπερ μάρκετ

Ποιοι πληρώνουν περισσότερα το 2027: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων