Τζόγος: Η online αγορά ανεβαίνει, η παρανομία επιμένει και η AI μπαίνει στους ελέγχους

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Η αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, με το online να κερδίζει συνεχώς έδαφος, την ώρα που η παράνομη δραστηριότητα εξακολουθεί να διακινεί μεγάλα ποσά και να δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δείχνουν ότι τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αγοράς, τα γνωστά GGR, έφτασαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα 1,56 δισ. ευρώ, έναντι 1,44 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εσόδων προς το Δημόσιο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 627,3 εκατ. ευρώ, από 548,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 14,4%.

Η ουσιαστική αλλαγή στην αγορά βρίσκεται στο διαδίκτυο. Τα GGR των online παιγνίων αυξήθηκαν κατά 18,7%, φτάνοντας τα 647,2 εκατ. ευρώ, όταν η επίγεια αγορά κινήθηκε με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό, μόλις 1,6%, στα 910,6 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το online κατέχει πλέον το 41,5% της αγοράς, από 37,8% έναν χρόνο πριν. Από τη συνολική αύξηση των GGR κατά περίπου 116 εκατ. ευρώ, τα 102,1 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα διαδικτυακά παίγνια. Με άλλα λόγια, το online κάλυψε περίπου το 88% της συνολικής αύξησης.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν, μάλιστα, ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕΕΠ προβλέπει ότι έως το 2040 το συνολικό GGR της αγοράς μπορεί να φτάσει τα 5,25 δισ. ευρώ, με το online να αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνόλου.

Παράνομα πονταρίσματα 1,8 δισ. ευρώ

Η άλλη πλευρά της αγοράς είναι σαφώς πιο δύσκολη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, περίπου το 10% του πληθυσμού έχει συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ τα παράνομα πονταρίσματα εκτιμώνται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη υπολογίζεται κοντά στα 2.000 ευρώ.

Το πρόβλημα μεταφέρεται όλο και περισσότερο και στα κοινωνικά δίκτυα. Η ΕΕΕΠ έχει εντοπίσει 18 influencers που συνδέονται με την προώθηση μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί διαθέτουν συνολικά περίπου 3,6 εκατ. ακολούθους στο Instagram, ενώ έχουν εντοπιστεί 11 μη αδειοδοτημένα domains ή URLs και οκτώ μη αδειοδοτημένοι πάροχοι.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ενημερωτική συνάντηση στην ΕΕΕΠ, αναφέρθηκε ειδικά στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω κοινωνικών δικτύων, σημειώνοντας ότι «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη».

AI στο «κυνήγι» των παράνομων sites

Η σημαντικότερη αλλαγή στον τρόπο ελέγχου αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΕΕΠ συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών και αναφορές φορέων, αλλά παράλληλα πραγματοποιεί αυτόματες αναζητήσεις μέσω AI για τον εντοπισμό ύποπτων ιστοτόπων.

Το σύστημα συλλέγει στοιχεία, δημιουργεί αποδεικτικό υλικό, διασταυρώνει εάν ένας ιστότοπος διαθέτει άδεια και στη συνέχεια βαθμολογεί τον κίνδυνο πριν η υπόθεση περάσει από ανθρώπινο έλεγχο.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 3.283 ιστότοποι. Από αυτούς, 2.282 αφορούσαν παικτική δραστηριότητα, 1.001 κρίθηκαν παράνομοι και 734 έχουν ενταχθεί στη Black List.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Επιτροπής, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει υποκαταστήσει περίπου το 75% της εργασίας που προηγουμένως πραγματοποιούσαν τα στελέχη της ΕΕΕΠ, ενώ η ταχύτητα επεξεργασίας έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά δύο έως τρεις φορές.

Βαρθολομαίος: Ρυθμισμένη αγορά και όρια στον παίκτη

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, έδωσε βάρος στην ανάγκη η ανάπτυξη της αγοράς να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες και μεγαλύτερη προστασία των παικτών.

Όπως σημείωσε, οι άδειες των παρόχων, οι έλεγχοι, τα εργαλεία αυτοπροστασίας και οι κανόνες για τους ανηλίκους πρέπει να γίνουν περισσότερο κατανοητά και ορατά στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η νέα επικοινωνιακή κατεύθυνση της ΕΕΕΠ με το μήνυμα «Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι», αλλά και το «Παίζεις; Μόνο με όρια και ασφάλεια!».

Ο Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για την προστασία του παίκτη είναι η ύπαρξη ρυθμισμένης αγοράς με σαφείς κανόνες για όλους τους παρόχους, συνοψίζοντας τη λογική της Επιτροπής στη φράση: «Εμείς βάζουμε τους κανόνες. Ο παίκτης βάζει το όριό του».

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ επεκτείνει τις παρεμβάσεις και στην πρόληψη. Μέσω του GameScanner αναλύονται συμπεριφορές περίπου 400.000 online παικτών, με βάση τη συχνότητα παιχνιδιού, τη διάρκεια, τα πονταρίσματα, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μην τσιμπάς», που απευθύνεται σε μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου και επιχειρεί να εξοικειώσει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς με τους μηχανισμούς ρίσκου και ανταμοιβής που συναντώνται στα παιχνίδια και στις ψηφιακές εφαρμογές.

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