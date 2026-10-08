«Κουμπαράς» για παιδιά: Θετική ψήφος, αλλά με σοβαρές ενστάσεις για τα χαμηλά εισοδήματα

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Θετικά υποδέχεται η πλειονότητα των οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ τον νέο αποταμιευτικό «κουμπαρά» για παιδιά, όμως πίσω από το 75% των θετικών απαντήσεων υπάρχει μια βασική ένσταση: ποιοι τελικά θα μπορούν να αξιοποιήσουν πραγματικά το μέτρο.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε ευρώ που θα καταθέτουν οι γονείς, το κράτος θα βάζει άλλο ένα, μέχρι συγκεκριμένο ετήσιο όριο. Στα χαρτιά, η λογική είναι απλή: όσο περισσότερο αποταμιεύει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κρατική συνεισφορά.

Εδώ, όμως, ακριβώς εντοπίζεται και το βασικό πρόβλημα που επισημαίνουν οι οικονομολόγοι.

Οι οικογένειες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση θα μπορούν ευκολότερα να αξιοποιούν στο σύνολό της την κρατική ενίσχυση. Αντίθετα, ένα νοικοκυριό που δυσκολεύεται να καλύψει τις καθημερινές του υποχρεώσεις είναι πιθανό να μην μπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο χρήματα για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει κεφάλαιο για όλα τα παιδιά να καταλήξει να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος ακριβώς σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν ήδη μεγαλύτερη αποταμιευτική δυνατότητα.

Αυτό είναι και το ισχυρότερο σημείο προβληματισμού που καταγράφεται στο Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 οικονομολόγοι, με το 75% να θεωρεί ότι το μέτρο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και το 25% να διαφωνεί.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ειδικών λογαριασμών κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών.

Για κάθε ευρώ που θα καταθέτουν οι γονείς, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη, με αρχικό ανώτατο όριο κρατικής συμμετοχής 1.200 ευρώ τον χρόνο, το οποίο προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία.

Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης των χρημάτων σε εγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.

Και εδώ υπάρχει μια δεύτερη κρίσιμη παράμετρος.

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι, αφού τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα για πολλά χρόνια, έχει σημασία πού και πώς θα επενδύονται. Διαφορετικά, ένας τόσο μακρύς χρονικός ορίζοντας κινδυνεύει να μην αξιοποιηθεί επαρκώς.

Στα σχόλια των οικονομολόγων υπάρχει και μια ακόμη επισήμανση: η δημιουργία κεφαλαίου από μόνη της δεν αρκεί.

Αν ο νέος φτάσει στα 18 του χρόνια με ένα σημαντικό ποσό, αλλά χωρίς βασικές γνώσεις για αποταμίευση, επενδύσεις και διαχείριση χρημάτων, ένα σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του μέτρου μπορεί να χαθεί.

Γι’ αυτό και αρκετοί συνδέουν τον «κουμπαρά» με την ανάγκη ουσιαστικής χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των νέων.

Η πρόταση για εγγυημένο ποσό σε κάθε παιδί

Η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση που κατατέθηκε επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς στην κοινωνική αδυναμία του σχεδίου.

Να υπάρχει, δηλαδή, μια αρχική κρατική κατάθεση για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το αν οι γονείς του έχουν ή όχι τη δυνατότητα να αποταμιεύουν.

Έτσι θα δημιουργείται ένα ελάχιστο κεφάλαιο για όλους και από εκεί και πέρα οι πρόσθετες οικογενειακές καταθέσεις θα μπορούν να αυξάνουν το ποσό.

Γιατί, διαφορετικά, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πώς μπορεί να επιβραβεύεται η αποταμίευση χωρίς να μένουν πίσω ακριβώς οι οικογένειες που έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν;

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