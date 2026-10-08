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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.10.2026 06:17

Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά – Γιατί αποτυγχάνουν τα κυβερνητικά μέτρα

08.10.2026 06:17
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Παρά τις διαβεβαιώσεις για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει εγκλωβισμένη στη μέγγενη της ακρίβειας. Η αγορά τροφίμων εξελίσσεται στον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τους απόλυτους αριθμούς να αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα: τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα και πιο ακριβά το ίδιο καλάθι βασικών αγαθών.

Οι αριθμοί που «καίνε» το ράφι

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στην κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» διατηρείται σε θετικό έδαφος, συσσωρεύοντας επιβαρύνσεις που εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη. Ενδεικτικά:

  • Ελαιόλαδο: Καταγράφει σωρευτική αύξηση που αγγίζει το 70%, με την τιμή του λίτρου στο ράφι να ξεπερνά συχνά τα 12- 14 ευρώ.
  • Φρούτα & Λαχανικά: Οι ανατιμήσεις κινούνται με ετήσιους ρυθμούς πέριξ του 8-12%.
  • Γαλακτοκομικά & Κρέατα: Παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη, επιβαρύνοντας τον μηνιαίο προϋπολογισμό κατά150-200 ευρώ επιπλέον για μια τετραμελή οικογένεια.

Γιατί αποτυγχάνουν τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης

Την ίδια στιγμή, τα εργαλεία συγκράτησης των τιμών που επιστρατεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν φαίνεται να αποδίδουν στην πράξη. Πρωτοβουλίες όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού», οι υποχρεωτικές ανακοινώσεις μειώσεων τιμών 5% και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους.

Φορείς των καταναλωτών και παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται απορροφώνται εύκολα από τους τζίρους των μεγάλων αλυσίδων. Παράλληλα, οι πολυεθνικές και οι προμηθευτές αξιοποιούν παράθυρα της νομοθεσίας (όπως η μείωση της ποσότητας στη συσκευασία με διατήρηση της ίδιας τιμής – shrinkflation), ακυρώνοντας στην πράξη τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Όσο τα δομικά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένουν ανέπαφα, το σούπερ μάρκετ θα συνεχίσει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

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