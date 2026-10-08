Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά – Γιατί αποτυγχάνουν τα κυβερνητικά μέτρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Παρά τις διαβεβαιώσεις για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει εγκλωβισμένη στη μέγγενη της ακρίβειας. Η αγορά τροφίμων εξελίσσεται στον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τους απόλυτους αριθμούς να αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα: τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα και πιο ακριβά το ίδιο καλάθι βασικών αγαθών.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στην κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» διατηρείται σε θετικό έδαφος, συσσωρεύοντας επιβαρύνσεις που εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη. Ενδεικτικά:
Την ίδια στιγμή, τα εργαλεία συγκράτησης των τιμών που επιστρατεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν φαίνεται να αποδίδουν στην πράξη. Πρωτοβουλίες όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού», οι υποχρεωτικές ανακοινώσεις μειώσεων τιμών 5% και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους.
Φορείς των καταναλωτών και παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ τα πρόστιμα που επιβάλλονται απορροφώνται εύκολα από τους τζίρους των μεγάλων αλυσίδων. Παράλληλα, οι πολυεθνικές και οι προμηθευτές αξιοποιούν παράθυρα της νομοθεσίας (όπως η μείωση της ποσότητας στη συσκευασία με διατήρηση της ίδιας τιμής – shrinkflation), ακυρώνοντας στην πράξη τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Όσο τα δομικά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένουν ανέπαφα, το σούπερ μάρκετ θα συνεχίσει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.
Διαβάστε επίσης:
Πιερρακάκης από Βέλγιο: «Πρέπει να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις της Ευρώπης με τις ευκαιρίες – Ιδιωτικές επενδύσεις να χρηματοδοτήσουν τον μετασχηματισμό της»
DBRS: Περιορισμένος ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες από την αύξηση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα
Τράπεζες: Αναστολή καταβολής δόσεων για τους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.