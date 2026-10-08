Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο-σκούπα: «Φρένο» στους servicers, φόρος 10% στα crypto και τέλος τα μετρητά στις courier

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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο για οφειλέτες, κρυπτονομίσματα και καθημερινές πληρωμές.

Με κεντρικό άξονα τις σαρωτικές αλλαγές στο ιδιωτικό χρέος, τη φορολογία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τις συναλλαγές, η κυβέρνηση βάζει αυστηρούς κανόνες και τρεις μήνες προθεσμία στους servicers πριν από πλειστηριασμούς, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα crypto και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις courier.

«Μπλόκο» στις αυθαιρεσίες των servicers και προστασία οφειλετών

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η θέσπιση υποχρεωτικής διμερούς ρύθμισης με αυστηρά χρονοδιαγράμματα (απάντηση εντός 3 μηνών, ολοκλήρωση σε 6 μήνες). Παράλληλα:

Πριν από τον πλειστηριασμό: Τρεις μήνες πριν, ο πιστωτής υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη, βιώσιμη πρόταση ρύθμισης.

Πλαφόν στην προκαταβολή: Τίθεται ανώτατο όριο 15% για την έναρξη ρύθμισης (από έως και 50% που ζητούσαν αυθαίρετα μέχρι σήμερα).

Προστασία συνεπών: Όσο τηρείται η ρύθμιση, απαγορεύεται κάθε πράξη εκτέλεσης ή πλειστηριασμού. Αν ο servicer παραβιάσει τον κανόνα, η πράξη ακυρώνεται, ο οφειλέτης κερδίζει πίστωση 5 μηνιαίων δόσεων και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.

Δικαίωμα ενημέρωσης: Οι δανειολήπτες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό της οφειλής τους εντός 45 ημερών, αλλιώς «παγώνουν» οι τόκοι.

Φόρος 10% στα κρυπτοστοιχεία (crypto)

Για πρώτη φορά καλύπτεται το νομοθετικό κενό στη φορολόγηση των crypto. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 10% (αφορολόγητο έως 500 ευρώ/έτος), ενώ η ανταλλαγή ενός crypto με άλλο δεν δημιουργεί φόρο. Παράλληλα, οι αποδόσεις από staking και δανεισμό φορολογούνται ως τόκοι (10%), ενώ παρέχεται παράθυρο 12 μηνών για οικειοθελή δήλωση παλαιότερων υπεραξιών χωρίς πρόστιμα.

Τέλος τα μετρητά στις courier και αλλαγές στο αγροτικό πετρέλαιο

Στις καθημερινές συναλλαγές, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) για όλες τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier, με βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες. Τέλος, ο ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο θα επιστρέφεται στους αγρότες έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ από τον Νοέμβριο η έκπτωση θα εφαρμόζεται ψηφιακά, κατευθείαν στο τιμολόγιο αγοράς.

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