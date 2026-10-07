Ομιλία Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

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Την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και τη δυνατότητα των τραπεζών να διοχετεύουν περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία θα αναδείξει σήμερα (7/10) στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η BusinessEurope και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη.

Μετά τις κεντρικές ομιλίες του Κυριάκου Πιερρακάκη και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Maria Luís Albuquerque, θα ακολουθήσει κοινή συζήτησή τους.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικών της BusinessEurope, Lúcio Vinhas de Souza.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η ανταγωνιστικότητα, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και η χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Η συζήτηση πραγματοποιείται με αφορμή ολοκληρωμένη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

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