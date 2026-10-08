Το Δημόσιο ζητά συνέπεια, αλλά χρωστά πάνω από 3,8 δισ. ευρώ σε ιδιώτες

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Την ώρα που οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώνουν φόρους και οφειλές στην ώρα τους, το ίδιο το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει απλήρωτους λογαριασμούς προς επιχειρήσεις, προμηθευτές και πολίτες.

Και τον Αύγουστο η κατάσταση χειροτέρεψε αισθητά.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ξεπέρασαν πλέον τα 3,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 552 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή είχε προηγηθεί αποκλιμάκωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η ανάσα, όμως, αποδείχθηκε προσωρινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι καθαρά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου έφτασαν στο τέλος Αυγούστου τα 2,8 δισ. ευρώ.

Μόνο σε σχέση με τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 158 εκατ. ευρώ, ενώ από το τέλος του 2025 έχουν προστεθεί άλλα 223 εκατ. ευρώ.

Κοινώς, παρά τις οδηγίες και τις συστάσεις προς τους δημόσιους φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις υποχρεώσεις τους, το κοντέρ όχι μόνο δεν μηδενίζει, αλλά γυρίζει ξανά προς τα πάνω.

Η πραγματική έκρηξη, πάντως, σημειώθηκε στις επιστροφές φόρων. Οι εκκρεμότητες της ΑΑΔΕ αυξήθηκαν μέσα σε έναν μήνα κατά 394 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 1,023 δισ. ευρώ.

Από αυτά, τα 248 εκατ. ευρώ έχουν ήδη περάσει το όριο των 90 ημερών και θεωρούνται ληξιπρόθεσμα, ενώ 775 εκατ. ευρώ βρίσκονται ακόμη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η ΑΑΔΕ έχει να επιστρέψει 493 εκατ. ευρώ από άμεσους φόρους, κυρίως φόρο εισοδήματος, και 421 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, ΕΦΚ και άλλους έμμεσους φόρους.

Υπάρχουν, βέβαια, και 158 εκατ. ευρώ που δεν μπορούν να καταβληθούν επειδή οι δικαιούχοι δεν ανταποκρίνονται ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα: περισσότερο από 1 δισ. ευρώ επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε αναμονή.

Νοσοκομεία: Η τρύπα ανοίγει ξανά

Και κάπου εδώ εμφανίζεται ο μόνιμος πρωταγωνιστής των κρατικών χρεών: τα νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές ανέβηκαν στα 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο προστέθηκαν σχεδόν 100 εκατ. ευρώ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ακολουθούν με χρέη 733 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 280 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες χρωστούν άλλα 329 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης έχουν συσσωρεύσει οφειλές 250 εκατ. ευρώ.

Και τώρα έρχεται η… «Συνέπεια»

Μέσα σε αυτή την εικόνα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζεται από τον Δεκέμβριο να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα «Συνέπεια».

Μέσω αυτής θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κάθε δημόσιου φορέα και όσοι καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές τους θα μπαίνουν σε ειδική «μαύρη λίστα».

Το όνομα της πλατφόρμας έχει τη δική του ειρωνεία. Γιατί το βασικό πρόβλημα δεν ήταν ποτέ να μάθει το υπουργείο ποιος χρωστάει. Τα στοιχεία υπάρχουν κάθε μήνα και δείχνουν σταθερά τους ίδιους «πρωταθλητές».

Το πραγματικό ερώτημα είναι διαφορετικό: τι θα αλλάξει αυτή τη φορά ώστε το Δημόσιο να αποκτήσει τη συνέπεια που απαιτεί από τους υπόλοιπους;

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