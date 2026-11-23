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Η πρώτη εκπομπή με τις ριζικές «μεταμορφώσεις» σπιτιών με… πρωτομάστορα τον Σπύρο Σούλη βρέθηκε στην κορυφαία θέση του Top 10 της Nielsen την Παρασκευή συγκεντρώνοντας τις προτιμήσεις 736.000 τηλεθεατών.

Ανεβασμένη επίδοση είχε και το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με αποτέλεσμα ο ΑΝΤ1 να καταφέρει το «1-2» στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, κάτι που είχε να συμβεί πάαααρα πολύ καιρό.

Στις άλλες θέσεις κυριάρχησαν προτάσεις του Alpha. Πρώτη και καλύτερη ήταν «Το σόι σου».

Ξεχώρισε, επίσης, και το επεισόδιο της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» με το οποίο εκπροσωπήθηκε το Mega στο Top 10 της ημέρας.

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