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Χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στην ιστορία της τεχνολογίας.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαινόταν πως ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο ιδρυτής της Nvidia που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Τέιλορ Σουίφτ της τεχνολογίας», δεν μπορούσε να κάνει τίποτα λάθος.

Ώσπου ήρθαν οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία φέρεται να αφορούσε επιχειρηματία που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς στον τεχνολογικό κλάδο και στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε.

Τώρα, μόλις 11 ημέρες αργότερα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τον επαναφέρει στη θέση του, εκτιμώντας ότι παραμένει ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της εταιρείας.

Η αποχώρησή του από τη Nvidia, πριν από δύο εβδομάδες, προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς.

Υπάρχει μια γνωστή ρήση που λέει ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Ωστόσο, ο Χουάνγκ απέδειξε ότι στην περίπτωσή του ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Σύμφωνα με το BBC, η ηγετική του παρουσία, η οποία υπήρξε ισχυρή και ορισμένες φορές ακόμη και σκληρή, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά βαθιά τεχνογνωσία του στη μηχανική και τη βαθιά κατανόηση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η Nvidia, αποδείχθηκαν ένας συνδυασμός που το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να αναπαραγάγει με κανένα άλλο πρόσωπο.

Λέει πολλά το γεγονός ότι, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του, καθώς και την ερωτική του σχέση με μια γυναίκα που κατηγορείται ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος, τελικά η θέση του στον κλάδο της τεχνολογίας αποδείχθηκε σημαντικότερη από όλα αυτά.

Είχαν διατυπωθεί πολλές εκκλήσεις για την επανένταξή του στη θέση του, ακόμη και μέσα από τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, με το επιχείρημα ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν ασθενέστερος χωρίς εκείνον.

Και, όπως φαίνεται, αυτό ακριβώς ήταν και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Είναι ένας άνθρωπος συνηθισμένος να λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες — αλλά ίσως από εδώ και στο εξής να βρίσκεται υπό στενότερη παρακολούθηση.

Η άνοδος, η πτώση και η επιστροφή

Τι γνωρίζουμε, όμως, για τον άνθρωπο που βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι της Nvidia, μιας εταιρείας-κλειδί στην αμερικανική προσπάθεια να διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή έναντι της Κίνας;

Ο Χουάνγκ μπορεί να μην είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό όσο ο Έλον Μασκ ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Ωστόσο, ο ρόλος του στην τεχνολογική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία τρία χρόνια, ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο καθοριστικός.

Η Nvidia κυριαρχεί στην αγορά των μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνολογικής και οικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, των δύο ισχυρότερων δυνάμεων στον παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό χάρτη.

Ο Χουάνγκ απολάμβανε πρόσβαση στα υψηλότερα κέντρα πολιτικής εξουσίας σε πρωτοφανή κλίμακα, καθώς τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιδίωκαν να διατηρούν επαφή μαζί του.

Γιατί έχει σημασία ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ Nvidia;

Η Nvidia είναι μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο. Επομένως, η πτώση της χρηματιστηριακής της αξίας, που ακολούθησε την παραίτηση του Jensen Huang, πλήττει επενδυτές τόσο μεγάλους όσο και μικρούς.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κούρσας τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εξωσυζυγική σχέση του δισεκατομμυριούχου με μια γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος προκάλεσε ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια μεταξύ των Αμερικανών νομοθετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι «όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει τα πάντα». Η ανησυχία είναι ότι, εάν η Κίνα αποκτήσει το προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ενισχύσει θεαματικά τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις δυνατότητες παρακολούθησης της χώρας.

Το αμερικανικό πλεονέκτημα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εταιρείες όπως η Nvidia, η οποία συνεργάζεται με παραγωγούς όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), που κατασκευάζει περισσότερο από το 90% των πιο προηγμένων τσιπ στον κόσμο.

Από το 2022, οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει διάφορους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση της Κίνας στην κορυφαία τεχνολογία. Όπως υποστηρίζουν, με αυτόν τον τρόπο διατηρούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αμερικής και προστατεύουν την εθνική της ασφάλεια.

Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες όπως η Nvidia έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από μία από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του κόσμου.

Ο Huang είχε δηλώσει κάποτε ότι το μερίδιο της Nvidia στην κινεζική αγορά είχε μειωθεί από περίπου 95% σχεδόν στο μηδέν.

Ο ίδιος έχει αναλάβει έναν ρόλο διπλωματίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο επιστροφής στην κινεζική αγορά που να έχει την έγκριση των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Κίνα.

Από την Ταϊβάν στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογίας

Η εντυπωσιακή πορεία του προς την κορυφή της επαγγελματικής του διαδρομής τού επέτρεψε να συγκεντρώσει περιουσία που, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, πλησίαζε τα 200 δισ. δολάρια νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Έκτοτε, ωστόσο, η περιουσία του έχει υποχωρήσει περίπου στα 105 δισ. δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται σχεδόν πάντα με τα χαρακτηριστικά ολόμαυρα ρούχα του και υιοθετεί έναν παιχνιδιάρικο τρόπο στις παρουσιάσεις προς τους επενδυτές, ο Χουάνγκ έχει εργαστεί επί χρόνια για να προβάλλει την εικόνα ενός οικογενειάρχη, ενός ανθρώπου που ενσαρκώνει το αμερικανικό όνειρο.

Γεννήθηκε στην Ταϊβάν το 1963 και μετακόμισε με την οικογένειά του στη δυτική ακτή των ΗΠΑ όταν ήταν εννέα ετών.

Αποφοίτησε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο τομέα από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Στα φοιτητικά του χρόνια γνώρισε τη σύζυγό του, Λόρι Μιλς. Οι δυο τους ήταν συνεργάτες στο εργαστήριο της σχολής και παντρεύτηκαν το 1985, οκτώ χρόνια πριν από την ίδρυση της Nvidia.

Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, τα οποία σήμερα κατέχουν ανώτερες θέσεις στην εταιρεία.

Η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές μικροτσίπ και κυκλωμάτων για την αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προτού επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε έναν εντελώς νέο τομέα.

Σήμερα κατασκευάζει τα βασικά τσιπ επεξεργασίας που τροφοδοτούν την ολοένα και ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ έχει χαρακτηρίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως μια «νέα βιομηχανική επανάσταση», συγκρίσιμη με την εμφάνιση του ηλεκτρισμού.

Η Nvidia είναι η δεύτερη πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, με πελάτες ορισμένους από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του πλανήτη. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI και Anthropic, οι οποίες επενδύουν τεράστια ποσά στα προϊόντα της.

Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι σε πρόσφατη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη στον Λευκό Οίκο, ο Χουάνγκ επιλέχθηκε ανάμεσα σε 42 συμμετέχοντες για να σταθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί με τον Έλον Μασκ. Και οι δύο διατηρούν γνωστές στενές σχέσεις με τον Τραμπ.

Ο Στίβεν Γουίτ, συγγραφέας της βιογραφίας του Τζένσεν Χουάνγκ με τίτλο «Thinking Machine», μιλώντας στο BBC, τον χαρακτήρισε «τεχνολογικό οραματιστή αντίστοιχου βεληνεκούς με τον Στιβ Τζομπς», αναφερόμενος στον εκλιπόντα επικεφαλής της Apple.

Όπως ανέφερε, ο Χουάνγκ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του υλικού υπολογιστών πάνω στο οποίο βασίζεται η τεχνητή νοημοσύνη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Τον περιέγραψε, επίσης, ως έναν απαιτητικό εργοδότη, ο οποίος «πιέζει πραγματικά τους ανθρώπους του στα όριά τους».

Παρότι είναι «εξαιρετικά ευφυής» και ένας «επιστήμονας υπολογιστών παγκόσμιας κλάσης», ο Γουίτ επισήμανε ότι διαθέτει επίσης «ένα επίπεδο αλαζονείας» αλλά και «μια τάση αυταπάτης».

Οι αποκαλύψεις, η παραίτηση και η εκστρατεία για την επιστροφή του

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Χουάνγκ είχε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικογενειάρχη, κάτι που, όπως είπε, ήταν «πολύ σημαντικό για τον ίδιο».

Οι πρώτες αποκαλύψεις εμφανίστηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν οι New York Times δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση μαζί του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματίας, η οποία συνδέεται με την εταιρεία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, αποτελεί πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι είχε υπάρξει άπιστος απέναντι στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε στην οικογένειά του.

Ωστόσο, οι αναφορές για μια δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα Υγείας της Nvidia, η οποία εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 18 χρόνια, οδήγησαν στη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Ακολούθησε η ανακοίνωση ότι ο Χουάνγκ αποχωρεί από την ηγεσία της εταιρείας.

Δεν είχε, όμως, περάσει πολύς χρόνος από την αποχώρησή του όταν ξεκίνησε η εκστρατεία με το σύνθημα «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτοβουλία συμμετείχαν νυν και πρώην εργαζόμενοι της Nvidia, συνεργάτες, μέτοχοι και υποστηρικτές του ιδρυτή της.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ δήλωσε ότι θα αισθανόταν «τιμή» να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο του το ζητούσε.

Αν και αρχικά το ΔΣ δεν έδειχνε διάθεση να ανακαλέσει την απόφασή του, τελικά προχώρησε στην επαναφορά του, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του Χουάνγκ εξυπηρετεί «τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών» της Nvidia.

Η επιστροφή του θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ομόφωνη ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Nvidia, Harvey C. Jones. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς θα αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της εταιρείας».

Ο Χουάνγκ είπε ότι δέχεται «με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση».

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 1 τρισ. προστέθηκαν στην αξία της Nvidia

Η Nvidia πρόσθεσε σήμερα περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία, με τη μετοχή της να σημειώνει αυτή τη στιγμή άνοδο σχεδόν 32%, μετά την είδηση ότι ο Jensen Huang επιστρέφει.

Ωστόσο, αυτή η ανάκαμψη έρχεται έπειτα από περίπου έναν μήνα πτώσης, με μια απότομη υποχώρηση να σημειώνεται μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για την πιθανότητα αυστηρότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Μόνο την Παρασκευή, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά 13,7%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές γενικότερα κινήθηκαν πτωτικά, αλλά και μετά από δημοσίευμα του Reuters σχετικά με μια πιθανή έρευνα σε βάρος της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη σημερινή άνοδο, οι μετοχές της Nvidia εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες 21% σε διάστημα ενός μήνα.

Ο δείκτης Nasdaq κερδίζει 5,39%, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 3,64% και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,88%.

Ο NASDAQ ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση λόγω ανόδου στο ανώτατο επιτρεπτό όριο, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της NVIDIA.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την παραμονή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της NVIDIA, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη» και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν στοιχεία για παράνομη συμπεριφορά.

Τραμπ: «Εγώ έκλεισα τη συμφωνία»

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τηλεφωνική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia για να υποστηρίξει την επιστροφή του Τζένσεν. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πλήρως εμπλεκόμενος και αυτή είναι μια εξαιρετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της NVIDIA. Πρέπει να προστατεύουμε τους ιδιοφυείς μας».

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επιστροφή του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αποτελεί «πολύ συναρπαστική είδηση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τόσο «άμεσα όσο και έμμεσα» σχετικά με τον Huang και ότι τα μέλη του συμβουλίου είχαν δείξει «πολύ, πολύ λογική στάση».

Ο Τραμπ πρόσθεσε:

«Ένιωθα πολύ έντονα ότι έπρεπε να επιστρέψει και πραγματοποιήσαμε μια πολύ διεξοδική έρευνα.

Και η έρευνα έδειξε ότι δεν έκανε — θέλω να πω, είχε κακή κρίση σε ορισμένα περιστατικά που ήταν σε κάποιο βαθμό άσχετα μεταξύ τους — αλλά δεν έκανε τίποτα κακό, πέρα από το ότι δημιούργησε ένα τσιπ ανεκτίμητης αξίας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε διαβεβαιώσεις σχετικά με την απειλή για την εθνική ασφάλεια και ότι ο ίδιος τους παρείχε αυτές τις διαβεβαιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα των New York Times τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε στείλει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ένα υπόμνημα σε ανώτατους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, εκφράζοντας προειδοποιήσεις σχετικά με τη σχέση του Jensen Huang με μια γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Huang θα είχε επιστρέψει στη θέση του χωρίς τη δική του παρέμβαση, ο Τραμπ απάντησε:

«Η απάντηση είναι όχι. Πιστεύω ότι η δική μου παρέμβαση ήταν πολύ σημαντική».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που «έπεισε» το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

«Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μια επιτυχημένη εκστρατεία πίεσης του Τραμπ, διάρκειας αρκετών ημερών

Η επαναφορά του Jensen Huang στη θέση του στη Nvidia έρχεται έπειτα από μια πολυήμερη εκστρατεία πίεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό συνέβη παρά τις δημόσιες επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει πολλοί Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες σχετικά με την ιδέα της επιστροφής του Huang.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή του προς εκείνον τις ημέρες που ακολούθησαν το αρχικό δημοσίευμα των New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης υποβαθμίσει τη σημασία των πιθανών ανησυχιών για θέματα κατασκοπείας και πληροφοριών, δηλώνοντας ότι «κανείς δεν έχει αποδείξει» πως η Alice Huang — με την οποία φέρεται να είχε σχέση ο Huang — συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Μου αρέσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

«Πιστεύω ότι πήρε ένα μεγάλο μάθημα».

«Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα ήθελε να επιστρέψει», πρόσθεσε αργότερα.

Η αλληλουχία των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν παρασκηνιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εξακολουθεί να παραμένει ασαφής.

Ωστόσο, σε μια σύντομη συνέντευξη στο CNBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε εμπλακεί προσωπικά και ότι εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia. Δεν είναι σαφές εάν συμμετείχε τηλεφωνικά.

«Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας και εκείνος είναι αναμφίβολα μια ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Τραμπ.

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