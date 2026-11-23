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Σε νέα προκλητική ενέργεια προχωρά η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας ξανά στη θάλασσα το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος TCG Cesme (A-599).

Με τη NAVTEX 1169/26, οι τουρκικές Αρχές δεσμεύουν μία μεγάλη θαλάσσια περιοχή από σήμερα, 23 Νοεμβρίου, έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2026, ζητώντας από τα παραπλέοντα πλοία να τηρούν ασφαλή απόσταση.

Σύμφωνα με τις συντεταγμένες της ναυτικής οδηγίας, το πολύγωνο των ερευνών ξεκινά στα δυτικά ακριβώς νότια της περιοχής Κας (Αντίφελλος) και σε μικρή απόσταση νότια από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, σε θαλάσσιες ζώνες δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της NAVTEX, η αποστολή του Cesme αφορά υδρογραφικές έρευνες.

Η νέα NAVTEX από την Τουρκία

«TURNHOS N/W : 1169/26 MEDITERRANEAN SEA 1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 23 NOV – 12 DEC 26 IN AREA BOUNDED BY; 35 49.84 N – 029 26.36 E 35 50.25 N – 030 17.01 E 36 00.37 N – 030 16.77 E 36 00.86 N – 030 33.85 E 36 00.69 N – 031 05.29 E 36 18.73 N – 031 05.16 E 36 19.72 N – 031 52.25 E 35 49.23 N – 031 54.29 E 35 48.70 N – 031 11.00 E 35 34.08 N – 030 16.91 E 35 33.90 N – 029 26.42 E 35 49.84 N – 029 26.36 E WIDE BERTH REQUESTED. 2. THIS MESSAGE WILL BE CANCELLED ON 12 DEC 26 AT 2059Z».

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