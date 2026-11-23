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Όλο και περισσότεροι, από μέρα σε μέρα, μέσα στο σαββατοκύριακο, συντονίστηκαν στον ΣΚΑΪ για το μουσικό σόου «The Voice of Greece». Το πρόγραμμα λίγο έλειψε να πετύχει 12% τηλεθέαση, επίδοση από τις υψηλότερες για περιεχόμενο με τακτικό προγραμματισμό.

«Δυνατό χαρτί», εννοείται πως ήταν το «Σόι σου». Οι επαναλήψεις επεισοδίων είναι «μαγνήτες» τηλεθέασης. Το Σάββατο και την Κυριακή η σειρά κατέγραψε 6,5% και 6,8% τηλεθέαση, αντίστοιχα.

Τρίτη επιλογή και τις δύο ημέρες του γουίκεντ ήταν οι αθλητικές μεταδόσεις του ΣΚΑΪ – το μπασκετάκι (ΠΑΟΚ-Άρης) τη μια ημέρα, η μπαλίτσα την άλλη (ΠΑΟ-ΟΦΗ).

Στα αξιοσημείωτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η διάκριση στην τέταρτη θέση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega και το Σάββατο και την Κυριακή.

Το Σάββατο στη μέση της 10άδας πλασαρίστηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ την Κυριακή το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ. Επίσης και τις δύο ημέρες, στην έκτη θέση οι τηλεθεατές έφεραν το κεντρικό δελτίο του Alpha.

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