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Ο Σπύρος Κοντός αναδείχθηκε νικητής των «Debate Playoffs», των αγώνων πολιτικού διαλόγου που διοργάνωσαν η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Στη διοργάνωση συμμετείχαν νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ελλάδα, με ή χωρίς προηγούμενη κομματική συμμετοχή.

Οι διαγωνιζόμενοι αναμετρήθηκαν σε διαδοχικούς γύρους νοκ άουτ, με θέματα τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και το κυβερνητικό έργο. Κλήθηκαν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να απαντήσουν στον αντίλογο μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Η αξιολόγηση βασίστηκε στη γνώση των θεμάτων, στην ποιότητα των επιχειρημάτων και στην ικανότητα δημόσιου λόγου. Στις κριτικές επιτροπές συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Άκης Σκέρτσος, ο Μάκης Βορίδης, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γιώργος Βουλγαράκης.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι η ανανέωση του κόμματος αποτελεί βασική προτεραιότητα και ανέφερε ότι όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να ενταχθούν στα κομματικά όργανα ή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ θα έχουν τη στήριξη του κόμματος.

Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη διοργάνωση «ζωντανή διάψευση ότι οι νέοι άνθρωποι αδιαφορούν για την πολιτική» και συνεχάρη τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα όσους ανέβηκαν για πρώτη φορά στο βήμα. «Η Παράταξη οφείλει να εκφράζει και να εκφράζεται μέσα από όλες τις γενιές», σημείωσε.

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