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Αν εξαιρέσει κανείς την ξαφνική διακοπή – το βράδυ του Σαββάτου – των επαφών του στη Θεσσαλονίκη (ακύρωσε προγραμματισμένη παρουσία του σε πάρτι νεολαίας), στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά επικρατεί ικανοποίηση για την πρώτη περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού «εκτός των τειχών».

Στενοί συνεργάτες του διαρρέουν ότι η ξαφνική αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη για Αθήνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός θέλησε να συναντήσει παλιό του φίλο και συμφοιτητή του στο Χάρβαρντ, ο οποίος θα βρισκόταν στην Αθήνα – για transit – μόνο για λίγες ώρες. Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει στενές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον Λευκό Οίκο και ότι ο Α. Σαμαράς προτίμησε να ταξιδέψει το βράδυ του Σαββάτου, παρά να… τρέχει το πρωί της Κυριακή. Πάντως, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Νοεμβρίου, ο Α. Σαμαράς θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη: το απόγευμα του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα συμμετάσχει σε εκδήλωση νέων.

Κατά τα λοιπά, η «ανάγνωση» που γίνεται από τους συνεργάτες του Α. Σαμαρά για την περιοδεία του στη Φθιώτιδα, τη Λάρισα, την Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ θετική: ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με φορείς, πολιτικούς και απλούς πολίτες, άκουσε τα προβλήματά τους, συμμετείχε σε συγκεντρώσεις που οργάνωσαν φίλοι του, αλλά και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το κόμμα που ο Α. Σαμαράς ετοιμάζει και, σύμφωνα με πηγές κοντά στον Μεσσήνιο πολιτικό, το κλίμα ήταν εξαιρετικά θετικό.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει μεγάλο… γκελ στον αγροτικό κόσμο, καθώς συναντήθηκε με απλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και με γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές, όπως ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Κώστας Ανεστίδης. Ο Α. Σαμαράς, από την πλευρά του, «πυροβόλησε» την κυβέρνηση για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (εκεί απέδωσε τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων), για τα προβλήματα από την κακοκαιρία Daniel που παραμένουν άλυτα και γενικότερα για την περιφερειακή πολιτική («αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο», είπε χαρακτηριστικά).

Όσον αφορά στις πιο, ας πούμε, πολιτικές συναντήσεις, ο Α. Σαμαράς είχε θερμή κουβέντα με τη Βούλα Πατουλίδου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην ίδια εκδήλωση στο «Μακεδονία Παλλάς» παραβρέθηκαν οι πρώην υπουργοί Γιώργος Ορφανός και Σάββας Αναστασιάδης, μαζί με τα παιδιά τους, Ηρώ και Νίκο, που αναμένεται να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ο Κώστας Κιλτίδης που δήλωσε ότι στηρίζει χωρίς να ενδιαφέρεται άμεσα να πολιτευτεί ξανά, ο Σάββας Καλεντερίδης, ο Κώστας Ζαχαράκης, οι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Άρης Μουσιώνης και Γιώργος Αρβανιτίδης (ΠΑΣΟΚ) και της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς, καθώς και οι πολιτευτές της ΝΔ, Νίκος Καραγιαννακίδης και Βενιαμίν Καρακωστάνογλου και πολλοί αυτοδιοικητικοί. Σημειώνεται, δε, ότι στα Καμένα Βούρλα το παρών έδωσε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Θανάσης Γιαννόπουλος.

Εν τω μεταξύ, «αέρα στα πανιά» του πολιτικού εγχειρήματος που ετοιμάζει ο Α. Σαμαράς δίνει νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο, στην οποία, στο ερώτημα αν θα ψήφιζε το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το 4% των ερωτηθέντων δηλώνει πως «σίγουρα θα το ψήφιζε» και το 18% «ίσως να το ψήφιζε». Δηλαδή, υπάρχει ένα δυνητικό 22% που βλέπει με θετικό μάτι το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά – ποσοστό μεγαλύτερο από το 15% που δίνει στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού η Metron Analysis, το 11% της Alco και το 14% της Pulse. Μάλιστα, η εκτίμηση στο στρατόπεδο Σαμαρά είναι ότι το ποσοστό αυτό θα βαίνει αυξανόμενο όσο ο πρώην πρωθυπουργός θα εντείνει τις δραστηριότητες και τις περιοδείες του.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, ο Α. Σαμαράς σχεδιάζει μικρές στοχευμένες εξορμήσεις εντός Αττικής τις επόμενες ημέρες, ενώ παραμένει το… μυστήριο με την ημερομηνία ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματος, καθώς στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού δεν επιβεβαίωσε την 29η Νοεμβρίου, ημέρα εκλογής του Α. Σαμαρά στην προεδρία της ΝΔ το 2009.

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