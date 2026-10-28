Χρέη σε Εφορία και Ταμεία: Έρχονται 120 δόσεις με ανάσα στις πληρωμές αλλά ακριβούς τόκους

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Μια δεύτερη ευκαιρία για να ξεμπερδέψουν με τα παλιά τους χρέη αποκτούν περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος δεκαετίας, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, αλλά η διευκόλυνση έχει και το τίμημά της: όσο μεγαλώνει ο αριθμός των δόσεων τόσο αυξάνεται ο τελικός λογαριασμός των τόκων.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2027 για να υποβάλουν αίτηση, ενώ στις ευνοϊκές διατάξεις μπορούν να ενταχθούν και όσοι ήδη εξυπηρετούν τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Το νέο σχήμα αφορά παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Για τα φορολογικά χρέη προβλέπεται σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ενώ η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ποιοι μπαίνουν και πόσο πληρώνουν

Η δυνατότητα υπαγωγής αφορά οφειλέτες των οποίων τα χρέη δεν βρίσκονταν σε άλλη ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με εξαίρεση όσους εξυπηρετούν τις 72 δόσεις και επιλέξουν να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και να έχουν τακτοποιηθεί οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αυτό σημαίνει ότι όσα χρέη δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις. Θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν χωριστά.

Η μεγαλύτερη διευκόλυνση αφορά όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν υψηλές μηνιαίες δόσεις. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με χρέος 12.000 ευρώ μπορεί, με επιτόκιο 5,84%, να περιορίσει τη μηνιαία καταβολή περίπου στα 132 ευρώ, επιλέγοντας τις 120 δόσεις, αντί περίπου 198 ευρώ στις 72.

Ωστόσο, η διαφορά φαίνεται στον τελικό λογαριασμό. Στη δεκαετή αποπληρωμή θα καταβάλει συνολικά περίπου 15.872 ευρώ, έναντι 14.254 ευρώ στην εξαετή.

Για οφειλή 24.000 ευρώ, η μηνιαία δόση μειώνεται από περίπου 396 ευρώ στις 72 δόσεις σε 265 ευρώ στις 120. Όμως, οι συνολικοί τόκοι αυξάνονται σημαντικά.

Συνεπώς, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν ταχύτερα τα χρέη τους θα πρέπει να υπολογίσουν προσεκτικά εάν τους συμφέρει η μετάβαση στη νέα ρύθμιση.

Οι κατασχέσεις και οι παγίδες

Η ένταξη στις 120 δόσεις προσφέρει και σημαντική προστασία από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον ο οφειλέτης παραμένει συνεπής.

Προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, αναστολή ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και αναστολή συγκεκριμένων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ωστόσο, οι κατασχέσεις δεν εξαφανίζονται αυτομάτως. Ειδικά στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, η αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων προϋποθέτει συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ το Δημόσιο διατηρεί δικαιώματα συμψηφισμού και διασφάλισης των απαιτήσεών του.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους οφειλέτες είναι ότι η ρύθμιση μπορεί να χαθεί σχετικά εύκολα.

Δύο συνεχόμενες απλήρωτες μηνιαίες δόσεις αρκούν για να βρεθεί ο φορολογούμενος εκτός ρύθμισης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εάν δεν τακτοποιήσει τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αφήσει νέα φορολογικά χρέη απλήρωτα πέρα από τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

Μάλιστα, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν χαθεί η ρύθμιση, το ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται άμεσα απαιτητό και η Εφορία μπορεί να επανέλθει με κατασχέσεις και άλλα μέτρα είσπραξης.

Αντίστοιχη δυνατότητα 120 δόσεων προβλέπεται και για οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, με αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2027. Για τις ασφαλιστικές οφειλές η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Η νέα ρύθμιση μπορεί να περιορίσει αισθητά την πίεση στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς. Δεν διαγράφει, όμως, τα χρέη ούτε απαλλάσσει τους οφειλέτες από τους τόκους.

Για χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες, η δεκαετής αποπληρωμή ενδέχεται να αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική λύση για να παραμείνουν συνεπείς. Αρκεί να μπορούν να ανταποκρίνονται στις δόσεις και στις νέες υποχρεώσεις τους, γιατί διαφορετικά η δεύτερη ευκαιρία μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

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