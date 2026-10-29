Άγριο ξύλο στη Βουλή της Αρμενίας – Μπουνιές, κλωτσιές και προσβολές, έφυγαν έδρανα (video)

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Ανευ προηγουμένου επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή της Αρμενίας, μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και της «Ισχυρής Αρμενίας» της αντιπολίτευσης΄.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Ταρόν Τσαχογιάν, έκανε προσβλητικά σχόλια για την αντιπολίτευση, πριν εμπλακεί σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα του ομιλητή, για να προκληθεί η συμπλοκή, η οποία προκάλεσε χάος.

Armenia’s parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs. The session was suspended, and a break was called. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου χρειάστηκε να διακοπεί, ενώ ένας βουλευτής έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ μέχρι και ένα έδρανο βρέθηκε στο έδαφος.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν ωστόσο και στους διαδρόμου όπου χρειάστηκε η φρουρά να παρέμβει ώστε να σταματήσουν οι συμπλοκές.

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