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29.10.2026 13:01

Άγριο ξύλο στη Βουλή της Αρμενίας – Μπουνιές, κλωτσιές και προσβολές, έφυγαν έδρανα (video)

29.10.2026 13:01
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Ανευ προηγουμένου επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή της Αρμενίας, μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και της «Ισχυρής Αρμενίας» της αντιπολίτευσης΄.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Ταρόν Τσαχογιάν, έκανε προσβλητικά σχόλια για την αντιπολίτευση, πριν εμπλακεί σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία».

Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα του ομιλητή, για να προκληθεί η συμπλοκή, η οποία προκάλεσε χάος.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου χρειάστηκε να διακοπεί, ενώ ένας βουλευτής έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ μέχρι και ένα έδρανο βρέθηκε στο έδαφος.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν ωστόσο και στους διαδρόμου όπου χρειάστηκε η φρουρά να παρέμβει ώστε να σταματήσουν οι συμπλοκές.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 14:27
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