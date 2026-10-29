Μια γιορτή του βιβλίου με σπάνιες εκδόσεις και ιστορικά έντυπα στο Παλαιό Χρηματιστήριο

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Το 5ο Bazaar Βιβλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) συναντά για πρώτη φορά το Βιβλιοφιλικό Παζάρι του ΕΛΙΑ, στο πλαίσιο συμπλήρωσης των 60 χρόνων προσφοράς του ΜΙΕΤ στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου, το Παλαιό Χρηματιστήριο φιλοξενεί μια ξεχωριστή συνάντηση για τους φίλους του βιβλίου, με σπάνιες εκδόσεις, παλιά έντυπα και παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Το 5ο Bazaar Βιβλίου του ΜΙΕΤ πραγματοποιείται φέτος μαζί με το Βιβλιοφιλικό Παζάρι του ΕΛΙΑ, διευρύνοντας τις επιλογές των επισκεπτών και προσφέροντας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τίτλους που δεν κυκλοφορούν πλέον, να περιηγηθούν σε έντυπα άλλων εποχών και να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.

Εκδόσεις που δεν θα ξανατυπωθούν και έντυπα άλλων εποχών

Στο Bazaar θα διατίθενται παλαιές και σπάνιες εκδόσεις του ΜΙΕΤ, του ΕΛΙΑ, των Εκδόσεων της Εθνικής Τράπεζας και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και τα τελευταία διαθέσιμα αντίτυπα τίτλων που δεν θα ανατυπωθούν. Οι εκδόσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έως τις τέχνες, προσφέροντας επιλογές τόσο σε όσους αναζητούν συγκεκριμένους τίτλους όσο και σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέα βιβλία.

Για πρώτη φορά, το ΕΛΙΑ συμμετέχει με υλικό από τα διπλά αντίτυπα των συλλογών του, φέρνοντας στο Παλαιό Χρηματιστήριο βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και εφήμερα του 19ου και του 20ού αιώνα. Στη διοργάνωση θα διατίθενται επίσης επιλεγμένες αφίσες, κάρτες και μικροαντικείμενα από τις συλλογές του.

Όσοι δεν μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν διαθέσιμες εκδόσεις του Bazaar μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου mietbookstore.gr. Τα παλαιά έντυπα και τα μικροαντικείμενα του ΕΛΙΑ θα διατίθενται αποκλειστικά στο Παλαιό Χρηματιστήριο.

Από την ιαπωνική βιβλιοδεσία έως τα παραμύθια και την τέχνη

Η εμπειρία του Bazaar συμπληρώνεται από ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που συνδέουν το βιβλίο με την τέχνη, τη δημιουργία και την αφήγηση, δίνοντας αφορμές συμμετοχής σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η ομάδα Collectif MASI παρουσιάζει τη συμμετοχική performance «Παραλίγο Καρυάτιδες», μια δράση αφιερωμένη στο βιβλίο και στους ανθρώπους που συμβάλλουν στη διαφύλαξη και τη διάδοσή του.

Ενώ την Παρασκευή 6 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Θάλεια Μιχελάκη προσκαλεί το κοινό σε ένα εργαστήριο ιαπωνικής βιβλιοδεσίας. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της παραδοσιακής τεχνικής και θα κατασκευάσουν το δικό τους χειροποίητο σημειωματάριο.

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη θα παρασύρει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών μέσα από την αφήγηση «Αλεπού Δασκάλα».

Το πρόγραμμα συμπληρώνει το ART STORIES – Τέχνη για σκέψη και φαντασία, ένα δημιουργικό εργαστήριο που αντλεί έμπνευση από έργα της Συλλογής Έργων Τέχνης του ΜΙΕΤ. Η εικαστικός Βάλια Μπερτσάτου σχεδιάζει και υλοποιεί τη δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Ανακαλύψτε σπάνιες εκδόσεις, ξεφυλλίστε έντυπα άλλων εποχών και γνωρίστε τον κόσμο της γνώσης, της ιστορίας και της δημιουργίας μέσα από μια τετραήμερη γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, στην καρδιά της Αθήνας!

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και το πρόγραμμα των δράσεων, πατήστε εδώ.

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