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29.10.2026 14:51

Θεσσαλονίκη: Παρέλαβε δέμα από τις ΗΠΑ με πάνω από δύο κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 38χρονο (photo)

29.10.2026 14:51
DEMA_THESSALONIKI_NARKOTIKA

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Χειροπέδες σε έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος παρέλαβε, ταχυδρομικά, δέμα που περιείχε 2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις ΗΠΑ, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη αφού παρέλαβε το δέμα.

Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του 38χρονου, ενώ συνολικά στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.090 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένο σε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες, 819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 115,61 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε δυο συσκευασίες, οκτώ δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, τρεις ζυγαριές, 470 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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