Θεσσαλονίκη: Παρέλαβε δέμα από τις ΗΠΑ με πάνω από δύο κιλά κάνναβης – Χειροπέδες σε 38χρονο (photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χειροπέδες σε έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος παρέλαβε, ταχυδρομικά, δέμα που περιείχε 2.090 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις ΗΠΑ, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη αφού παρέλαβε το δέμα.

Ακολούθησε έρευνα και στο σπίτι του 38χρονου, ενώ συνολικά στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.090 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένο σε τέσσερις πλαστικές συσκευασίες, 819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 115,61 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένο σε δυο συσκευασίες, οκτώ δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, τρεις ζυγαριές, 470 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος οδηγός των ΚΤΕΛ πέθανε την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο

Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή – Κινητοποιήσεις και σε πάνω από 100 λιμάνια του κόσμου για μισθούς και ασφάλεια

Το «Χωριάτικο»: Με πούλμαν στην Ευελπίδων οι 30 πρώτοι συλληφθέντες