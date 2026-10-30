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30.10.2026 07:54

Ουκρανία: Νεκρός εργαζόμενος σε επιδρομή drone στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

30.10.2026 07:54
zaporizia nuclear plant

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Ένας εργαζόμενος στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας σκοτώθηκε σε επιδρομή drone, ανέφερε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/10) ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο σταθμός ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις

Το θύμα πιστεύεται ότι ήταν ηλεκτροσυγκολλητής κι εργαζόταν σε εργαστήριο όπου γίνονται επισκευές στη μονάδα αυτή, τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη–, σημείωσε ο ΔΟΑΕ μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του προσωπικού του πυρηνικού εργοστασίου. Ο Ραφαέλ Γκρόσι αξίωσε για ακόμη μια φορά από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια.

Ο ΔΟΑΕ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, ούτε επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές ή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου είναι κλειστοί, αλλά πρέπει να συνεχίζουν να ψύχονται, κι ο οργανισμός διατηρεί επί μονίμου βάσεως ομάδα του στη μονάδα για την επιτήρηση της κατάστασης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:33
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Φούσκα χρεών ή παγίδα; Στις 120 δόσεις η Εφορία και τα Ταμεία με «τσουχτερό» επιτόκιο 5,84% και αυστηρούς κόφτες

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