Ουκρανία: Νεκρός εργαζόμενος σε επιδρομή drone στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

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Ένας εργαζόμενος στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας σκοτώθηκε σε επιδρομή drone, ανέφερε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/10) ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο σταθμός ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις

Το θύμα πιστεύεται ότι ήταν ηλεκτροσυγκολλητής κι εργαζόταν σε εργαστήριο όπου γίνονται επισκευές στη μονάδα αυτή, τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη–, σημείωσε ο ΔΟΑΕ μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του προσωπικού του πυρηνικού εργοστασίου. Ο Ραφαέλ Γκρόσι αξίωσε για ακόμη μια φορά από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια.

The IAEA has been informed that an employee of the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) was killed by a drone attack today. The victim was reportedly a welder at the plant’s centralized repair workshop. DG @rafaelmgrossi says any attack on nuclear plant staff is completely unacceptable and violates the Seven Indispensable Pillars for Nuclear Safety and Security during an armed conflict. DG Grossi calls again for maximum military restraint to help prevent the risk of a nuclear accident during the conflict. — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 29, 2026

Ο ΔΟΑΕ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, ούτε επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές ή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου είναι κλειστοί, αλλά πρέπει να συνεχίζουν να ψύχονται, κι ο οργανισμός διατηρεί επί μονίμου βάσεως ομάδα του στη μονάδα για την επιτήρηση της κατάστασης.

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