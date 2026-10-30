ΟΗΕ: Έβδομη άτυπη ψηφοφορία για τον επόμενο ΓΓ – Το πρώτο τεστ της Λάνα Νουσεϊμπέ από τα ΗΑΕ

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Με τη συμμετοχή επτά υποψηφίων και την είσοδο της Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην κούρσα της διαδοχής, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 13:30, ώρα Νέας Υόρκης, η έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών υπό ελληνική προεδρία.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί με ενιαία ψηφοδέλτια, χωρίς χρωματική διάκριση μεταξύ των ψήφων των πέντε Μόνιμων και των δέκα Εκλεγμένων Μελών.

Πρόκειται για επιστροφή στη διαδικασία του έκτου γύρου, στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν χρωματικά διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια, ώστε να καταγράφεται χωριστά η στάση των Μόνιμων Μελών.

Οι άτυπες ψηφοφορίες αποσκοπούν στην αποτίμηση της υποστήριξης προς τους υποψηφίους, πριν το Συμβούλιο διατυπώσει την επίσημη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, μέσω απόφασης που υιοθετείται σε ιδιωτική συνεδρίαση. Όπως προβλέπει το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη, «ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας». Την καταμέτρηση των ψήφων αναλαμβάνουν η Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον έβδομο γύρο αναμένεται να συμμετάσχουν η Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές, επίσης από τον Ισημερινό, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα.

Ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη απέσυρε την υποψηφιότητά του στις 17 Οκτωβρίου, μετά τον έκτο γύρο, στον οποίο έλαβε πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα αποθάρρυνσης, εκ των οποίων τρεις από Μόνιμα Μέλη.

Η Νουσεϊμπέ προτάθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Συμμετείχε στον διαδραστικό διάλογο με τη Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου και σε άτυπο διάλογο με το Συμβούλιο Ασφαλείας παρουσιάζοντας το όραμα της σε περίπτωση που αναλάβει τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Security Council Report, η επιστροφή στα ενιαία ψηφοδέλτια συζητήθηκε σε άτυπη συνάντηση των μελών μετά τον διάλογο μαζί της.

Το Μπαχρέιν, η Ρωσία και οι ΗΠΑ φέρονται να τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των χρωματικά διαφοροποιημένων ψηφοδελτίων, ενώ η πλειονότητα των μελών προτίμησε την επιστροφή στην προηγούμενη διαδικασία.

Η Κολομβία και ο Παναμάς φέρονται να επισήμαναν ότι η νέα υποψηφιότητα δεν έχει δοκιμαστεί στον ίδιο βαθμό με εκείνες που συμμετείχαν στους προηγούμενους γύρους.

Διατυπώθηκαν επίσης ανησυχίες ότι η απευθείας είσοδος της στο στάδιο της χρωματικά διαφοροποιημένης ψηφοφορίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα διαφάνειας και ενδεχομένως να της προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποψηφίων.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής υποστηρίζουν ότι έχει έλθει η σειρά της περιοχής τους να αναλάβει τη θέση. Τη θέση αυτή επανέλαβαν τα μέλη της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC) σε κοινή δήλωση πριν από τον διάλογο της Νουσεϊμπέ με τη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για την ανεξαρτησία της, σε συνάρτηση με τη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς τη Σομαλιλάνδη και τη στάση της ως αξιωματούχου τους στην απόρριψη ισχυρισμών περί υποστήριξης των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης στον πόλεμο του Σουδάν. Σχετικές ερωτήσεις τέθηκαν από το Σουδάν και εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών. Απαντώντας, η Νουσεϊμπέ επικαλέστηκε το άρθρο 100 του Καταστατικού Χάρτη και υπογράμμισε τη σημασία της ανεξαρτησίας του Γενικού Γραμματέα.

Ο προηγούμενος γύρος δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα μεταξύ των Μόνιμων Μελών. Η Γκρίνσπαν, η Μπιρκέττ και ο Γκρόσι έλαβαν από δύο ψήφους αποθάρρυνσης από Μόνιμα Μέλη. Οι δύο πρώτες συγκέντρωσαν από τρεις ψήφους ενθάρρυνσης από τα Μόνιμα Μέλη, ενώ ο Γκρόσι δύο, και μία ψήφο χωρίς διατύπωση γνώμης.

Η Μπιρκέτ κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολική βελτίωση έναντι του πέμπτου γύρου, κερδίζοντας τρεις ψήφους ενθάρρυνσης και μειώνοντας ισόποσα τις ψήφους αποθάρρυνσης. Βελτίωση σημείωσαν επίσης η Γκρίνσπαν και ο Γκρόσι. Ωστόσο, καμία υποψηφιότητα δεν εξασφάλισε επίπεδο υποστήριξης που να καταδεικνύει σαφώς διαμόρφωση συναίνεσης.

Τα αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως. Η πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα, υπό την ιδιότητα της προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο, αναμένεται να ενημερώσει τον Τύπο μόνο για την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας. Στους προηγούμενους γύρους, τα αποτελέσματα διέρρευσαν λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία ενδέχεται να παρουσιάσει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα της αυριανής άτυπης ψηφοφορίας.

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