Eurobank: Κέρδη άνω του 1,2 δισ. ευρώ και ισχυρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο του 2026

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Με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, σημαντική ενίσχυση των δανείων και των καταθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη συνεισφορά από τις δραστηριότητες του εξωτερικού, ολοκλήρωσε η Eurobank το εννεάμηνο του 2026. Οι επιδόσεις της δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,209 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,161 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 12,4%.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, καθώς και στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε επίπεδα χαμηλότερα από τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Δάνεια, καταθέσεις και κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,7%, φθάνοντας τα 2,068 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13%, στα 630 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,776 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 1,478 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,4%, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους περιορίστηκαν κατά 5,5%, στα 224 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των χρηματοδοτήσεων, καθώς η οργανική πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Από το ποσό αυτό, τα 2 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα και τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ τις αγορές του εξωτερικού.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 59,1 δισ. ευρώ, έναντι 54,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ αυξημένα εμφανίζονται και τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στις καταθέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε 87,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22,3%, φθάνοντας τα 11,4 δισ. ευρώ.

Το μήνυμα Καραβία και η επόμενη ημέρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, εκτίμησε ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων για το σύνολο του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεισφορά των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το μισό των κερδών του ομίλου.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 16,9%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife προσθέτει έναν ακόμη άξονα ανάπτυξης, με έμφαση στις ασφαλιστικές εργασίες και τη διαχείριση περιουσίας.

Παράλληλα, η διοίκηση αποφάσισε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 5,99 λεπτών ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου.

Η Eurobank εισέρχεται έτσι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με αυξημένη κερδοφορία και διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, έχοντας ως βασική πρόκληση τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

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