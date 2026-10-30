Στα ATM οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ για τα επιδόματα Οκτωβρίου (video)

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Ώρα πληρωμών για τους δικαιούχους των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πιο αναλυτικά, η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής για τον Οκτώβριο είναι σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ωστόσο πως η διαδικασία ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, επομένως οι πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχουν ξεκινήσει χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το απόγευμα, μετά τις 17:00.

Συνολικά θα καταβληθούν 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Επίδομα Γέννησης : 9.563 δικαιούχοι – 12.580.728,15 ευρώ

: 9.563 δικαιούχοι – 12.580.728,15 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 153.594 δικαιούχοι – 18.153.248,55 ευρώ

: 153.594 δικαιούχοι – 18.153.248,55 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα) : 143.635 δικαιούχοι – 33.168.974,39 ευρώ

: 143.635 δικαιούχοι – 33.168.974,39 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα) : 582 δικαιούχοι – 136.818,27 ευρώ

: 582 δικαιούχοι – 136.818,27 ευρώ Αναπηρικά : 214.974 δικαιούχοι – 100.345.698,95 ευρώ

: 214.974 δικαιούχοι – 100.345.698,95 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.807 δικαιούχοι – 171.239,63 ευρώ

: 4.807 δικαιούχοι – 171.239,63 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982 : 11.295 δικαιούχοι – 4.451.965,14 ευρώ

: 11.295 δικαιούχοι – 4.451.965,14 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 24.495 δικαιούχοι – 10.347.930,39 ευρώ

: 24.495 δικαιούχοι – 10.347.930,39 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 434 δικαιούχοι – 141.565,05 ευρώ

: 434 δικαιούχοι – 141.565,05 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας : 14.132 δικαιούχοι – 3.450.536,27 ευρώ

: 14.132 δικαιούχοι – 3.450.536,27 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 99 δικαιούχοι – 78.236 ευρώ

: 99 δικαιούχοι – 78.236 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 3.808 δικαιούχοι – 1.991.700 ευρώ

: 3.808 δικαιούχοι – 1.991.700 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.899 δικαιούχοι – 245.397,90 ευρώ

: 2.899 δικαιούχοι – 245.397,90 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια : 6 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ

: 6 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 436 δικαιούχοι – 45.751,89 ευρώ

: 436 δικαιούχοι – 45.751,89 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 626 δικαιούχοι – 492.450,58 ευρώ

: 626 δικαιούχοι – 492.450,58 ευρώ Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής : 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.373 δικαιούχοι – 1.855.689,07 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

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