Στα ATM οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ για τα επιδόματα Οκτωβρίου (video)

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Ώρα πληρωμών για τους δικαιούχους των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Πιο αναλυτικά, η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής για τον Οκτώβριο είναι σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ωστόσο πως η διαδικασία ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, επομένως οι πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχουν ξεκινήσει χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το απόγευμα, μετά τις 17:00.
Συνολικά θα καταβληθούν 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
Υπενθυμίζουμε ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
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