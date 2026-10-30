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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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30.10.2026 08:50

Στα ATM οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ για τα επιδόματα Οκτωβρίου (video)

30.10.2026 08:50
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Ώρα πληρωμών για τους δικαιούχους των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πιο αναλυτικά, η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής για τον Οκτώβριο είναι σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ωστόσο πως η διαδικασία ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, επομένως οι πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχουν ξεκινήσει χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το απόγευμα, μετά τις 17:00.

Συνολικά θα καταβληθούν 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Επίδομα Γέννησης: 9.563 δικαιούχοι – 12.580.728,15 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 153.594 δικαιούχοι – 18.153.248,55 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 143.635 δικαιούχοι – 33.168.974,39 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.818,27 ευρώ
  • Αναπηρικά: 214.974 δικαιούχοι – 100.345.698,95 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.807 δικαιούχοι – 171.239,63 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.295 δικαιούχοι – 4.451.965,14 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.495 δικαιούχοι – 10.347.930,39 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 434 δικαιούχοι – 141.565,05 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.132 δικαιούχοι – 3.450.536,27 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 99 δικαιούχοι – 78.236 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.808 δικαιούχοι – 1.991.700 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.899 δικαιούχοι – 245.397,90 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ
  • Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 6 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 436 δικαιούχοι – 45.751,89 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 626 δικαιούχοι – 492.450,58 ευρώ
  • Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.373 δικαιούχοι – 1.855.689,07 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

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