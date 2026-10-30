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30.10.2026 09:34

Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη Belharra

30.10.2026 09:34
belhara

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Παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belharra που θα έχει το όνομα «Νέαρχος».

Η τελετή, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Naval Group.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του τύπου, μετά την ένταξη της πρώτης FDI «Κίμων» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολουθεί εντός του έτους η τρίτη FDI «Φορμίων» και ακολούθως η τέταρτη FDI «Θεμιστοκλής».

Πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin).

Στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

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