Η Νορβηγία «τρολάρει» τον Τραμπ για τον χαρακτηρισμό «χώρα απόπατος» – «Ελάτε στην καλύτερη… τουαλέτα του κόσμου»

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Με μια απάντηση που αξιοποίησε στο έπακρο τον αυτοσαρκασμό, επέλεξε να αντιδράσει η Νορβηγία στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη σκανδιναβική χώρα «χώρα απόπατο», εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του επειδή δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Αντί να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο επίσημος οργανισμός τουρισμού της χώρας «Visit Norway» αποφάσισε να μετατρέψει τον χαρακτηρισμό σε μια πρωτότυπη διαφημιστική καμπάνια, προβάλλοντας στην ιστοσελίδα της μερικές από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες στον κόσμο.

«Είναι αυτές οι καλύτερες τουαλέτες του κόσμου;», ανέφερε το Visit Norway, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από αρχιτεκτονικά ξεχωριστές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Νορβηγίας.

«Η Νορβηγία κάνει ξανά σπουδαίες τις τουαλέτες!» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του οργανισμού, σε μια σαφή παραλλαγή του γνωστού προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again».

Left: President Trump insults Norway calling it a sh*thouse country



Right: Visit Norway, the tourism board, trolls President Trump, displaying some of their best toilets on their Instagram 😅



My view:



Trump chose to insult Norway. Visit Norway answered with humour, confidence… pic.twitter.com/C64eXOexx1 — Farrukh (@implausibleblog) October 26, 2026

«Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μια επίσκεψη, είτε έχετε πραγματικά ανάγκη να τις χρησιμοποιήσετε είτε όχι», πρόσθεσε, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στην απάντηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πίσω από την πρωτότυπη καμπάνια βρίσκονται πραγματικά αρχιτεκτονικά έργα, τα οποία έχουν μετατρέψει ακόμη και μια στάση για τις βασικές ανάγκες των ταξιδιωτών σε ξεχωριστή εμπειρία.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των 18 εθνικών τουριστικών διαδρομών της Νορβηγίας και έχουν σχεδιαστεί από αρχιτέκτονες, με στόχο να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να στερούνται σύγχρονης αισθητικής.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εγκατάσταση στο σημείο θέας Stegastein, με πανοραμική θέα στο φιόρδ Aurlandsfjord, αλλά και η ιδιαίτερη, κυματοειδής κατασκευή στο Ureddplassen, στις ακτές της περιοχής Helgeland.

Στην ίδια παρουσίαση περιλαμβάνεται η εντυπωσιακή «χρυσή τουαλέτα» στο νησί Senja, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και θέα σε βουνά, δάση και καταρράκτες.

Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν αποσπάσει διεθνείς αρχιτεκτονικές διακρίσεις, ενώ η τουαλέτα στο Stegastein έχει συμπεριληφθεί σε λίστα με τις δέκα καλύτερες δημόσιες τουαλέτες παγκοσμίως από το περιοδικό αρχιτεκτονικής και design DesignCurial.

Η αντίδραση του Visit Norway δεν περιορίστηκε, πάντως, στην αναπαραγωγή του συνθήματος του Αμερικανού προέδρου.

Όπως εξήγησε η σύμβουλος του οργανισμού Γεβγκένια Εγκόροβα, μιλώντας στο νορβηγικό δημόσιο δίκτυο NRK, η πρόθεση ήταν να αντιμετωπιστεί η προσβολή με θετική διάθεση και χιούμορ. «Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: «Δεν θέλω κανέναν μετανάστη από εκεί! – Δεν μου δώσανε το Νόμπελ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβρισε την Κυριακή, τη Νορβηγίας αποκαλώντας την «χώρα-απόπατ» ή «οσκ@τοχώρα» και λέγοντας ότι οι νορβηγοί μετανάστες δεν είναι ευπρόσδεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή η Επιτροπή του Νόμπελ, η οποία έχει την έδρα της στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, δεν του απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα απόπατος, στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια διατύπωση (“shit house country”) την οποία έχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει για την Αϊτή, τη Λιβύη, τη Σομαλία και την Υεμένη.