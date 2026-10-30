«Μέτωπο» Δούκα – Μώραλη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

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Σε κοινή περπατησιά φαίνεται ότι βρίσκονται οι δήμαρχοι Αθήνας και Πειραιά, ενόψει του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Γιάννης Μώραλης και Χάρης Δούκας πραγματοποίησαν μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία και ο δήμαρχος Πειραιά έστειλε «μήνυμα», καθώς σε ανάρτησή του τόνισε ότι «δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα καταλήγαμε σε κοινά συμπεράσματα. Τα τελευταία χρόνια, οι Δήμαρχοι της χώρας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, έχουμε διαμορφώσει κοινή αντίληψη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση, με μόνη διαφορά τον τρόπο και την ένταση με την οποία αναδεικνύονται τα προβλήματα και διεκδικούνται λύσεις από την κυβέρνηση».

«Η ουσία παραμένει μία: η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε οριακό σημείο, αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Εάν δεν ληφθούν άμεσα συγκεκριμένες αποφάσεις και δεν αναληφθούν ουσιαστικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο κίνδυνος γενικευμένης κατάρρευσης των Δήμων γίνεται ολοένα και πιο ορατός, με άμεσες δυσάρεστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών», υπογράμμισε ο Γ. Μώραλης.

Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι ζυμώσεις, καθώς το συνέδριο της ΚΕΔΕ παράγει μείζονα πολιτικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια.

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