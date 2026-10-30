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30.10.2026 10:44

«Αιχμές» Αβραμόπουλου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Λάθος οι συνομιλίες με Χαφτάρ το 2019

30.10.2026 10:44
dimitris-avramopoulos

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Με «αιχμές» για τη στρατηγική της κυβέρνησης έναντι του διαβόητου τουρκολιβυκού μνημονίου συνόδευσε τον σχολιάσμό της επικαιρότητας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Μιλώντας στο Action 24, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή της Ελλάδας να συνομιλήσει με τον Χαφτάρ το 2019, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα έπρεπε να είχε διατηρήσει σταθερή σχέση με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη. Μάλιστα, εκτίμησε ότι τότε ξεκίνησαν οι εξελίξεις που οδήγησαν και στο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Όσον αφορά στο σήμερα – μετά την κύρωση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο – ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα έχει υποστεί πλήγμα, αν και τόνισε ότι η χώρα δεν χάνει κυριαρχικά δικαιώματα και χαρακτήρισε ορθή την αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας, με την ενημέρωση διεθνών οργανισμών και την προσέγγιση της Αιγύπτου, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις αιφνιδίασαν και το Κάιρο.

Η ουσία είναι, πάντως, ότι ο Αβραμόπουλος, ο οποίος «το έχει» στην εξωτερική πολιτική, παίρνει κριτική στάση έναντι της κυβέρνησης…

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