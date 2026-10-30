Ιωάννινα: Ακόμα μία εξαφάνιση παιδιού από δομή φιλοξενίας

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Άλλο ένα παιδί εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας, με το τελευταιίο περιστατικό να καταγράφεται στα Ιωάννινα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 29/10/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο Οθμαν (επ.) Μαχμούντ (ον.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Οθμαν (επ.) Μαχμούντ (ον.) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μάυρο παντελόνι φόρμας, μάυρη ζακέτα και μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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