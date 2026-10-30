Γρηγόρης Θεοδωράκης: Δεν αποδέχομαι την έδρα του Ζαμπάρα, ήμουν και θα είμαι δίπλα στον Τσίπρα

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Την απόφαση του να μην αποδεχθεί τη βουλευτή έδρα της Αιτωλοακαρνανίας ως πρώτος επιλαχών βουλευτής μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα γνωστοποίησε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Η απόφαση του συνδέεται άρρηκτα με στην στενή πολιτική του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο κ. Θεοδωράκης είναι εξ απορρήτων συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και από τα πρώτα πρόσωπα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας στην Αμαλίας για να υποστηρίξουν το νέο του πολιτικό εγχείρημα.

Η επιλογή του να μη διεκδικήσει την κοινοβουλευτική θέση ανοίγει τον δρόμο για τον επόμενο επιλαχόντα, Γιώργο Βαρεμένο, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την έδρα.

Ο Γιώργος Βαρεμένος έχει ήδη αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περίοδο της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Στη συνέχεια κινήθηκε πολιτικά στον χώρο της Νέας Αριστεράς.

Με αυτά τα δεδομένα δεν πρόκειται να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα επιλέξει να παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής,

Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Θεοδωράκη:

«Μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα από τη βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, κλήθηκα και επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων να τον αντικαταστήσω ως πρώτος επιλαχών.

Για μένα, η απάντηση δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο σκέψης. Η καρδιά και η συνείδησή μου είχαν ήδη αποφασίσει. Κοινοποίησα αμέσως την αμετάκλητη απόφασή μου: δεν αποδέχομαι την έδρα.

Όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι από προσωπολατρία, αλλά από μια βαθιά, ακλόνητη πίστη ότι παραμένει ο μοναδικός ηγέτης στον χώρο της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να εμπνεύσει αληθινό όραμα, να δώσει ρεαλιστική προοπτική διακυβέρνησης και να εγγυηθεί ένα πράγματι δικαιότερο μέλλον για τον λαό μας.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα του. Στάθηκα στην πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα, γιατί για μένα η πολιτική είναι ζήτημα τιμής και συνείδησης.

Η απόφασή μου σήμερα είναι μια απόφαση ευθύνης, συνειδητή, καθαρή και απόλυτα έντιμη.

Θέλω να εκφράσω, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους της Αιτωλοακαρνανίας. Στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα εκεί, στην πρώτη γραμμή, μαζί με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ελπίδα και δικαιοσύνη. Θα παλέψουμε μαζί, χέρι-χέρι, για να διορθώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές αδικίες, να σταθούμε δίπλα στους αδύναμους, να δώσουμε προοπτική στους νέους μας και να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.

Για μια ισχυρή και περήφανη Αιτωλοακαρνανία που της αξίζουν τα καλύτερα.

Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Μέσα στην κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία!»

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