Η… περίεργη ανάρτηση της Σεμερτζίδου σε σχόλιο για Κασιδιάρη: «Μην μας δεις παρέα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που έγινε… γνωστή σε όλη την Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Porsche, έκανε ένα σχόλιο στα σόσιαλ που είναι τουλάχιστον περίεργο…

Σε μια ανάρτησή της, άσχετη με τον Κασιδιάρη, ένας ακόλουθός της, ανέβασε μια φωτογραφία του καταδικασθέντα Χρυσαυγίτη, γράφοντάς της «πέρνα όσο καλά μπορείς», με τον Κασιδιάρη στη φωτογραφία να δείχνει ένα ρολόι που φορούσε.

Η αντίδραση της Σεμερτζίδου, που να θυμίσουμε ότι ήταν στέλεχος της ΝΔ μέχρι που παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βλέποντας την φωτογραφία του Κασιδιάρη στο σχόλιο του φίλου της, έγραψε: «μην μας δείτε παρέα»…

Διαβάστε επίσης

«Αιχμές» Αβραμόπουλου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Λάθος οι συνομιλίες με Χαφτάρ το 2019



Στη Γαλλία ο Νίκος Δένδιας για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη Belharra

Βορίδης υπέρ του δικαιώματος Κασιδιάρη να… μιλάει