Φαίη Σκορδά: «Λύγισε» για την απώλεια του πατέρα της – «Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα» (Video)

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Για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Φαίη Σκορδά, αναφερόμενη τόσο στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, όσο και για τις στιγμές που τη σημάδεψαν.

Καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω», η παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, ενώ δεν κατάφερε να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, όταν κλήθηκε να μιλήσει για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα.

«Ο πατέρας μου στήριζε πάντα τς επιλογές μου»

«Η πιο δύσκολη στιγμή μου, δεν είναι μία, είναι σε ό,τι αφορά σε προσωπικές απώλειες. Όχι σε απώλειες επαγγελματικές, στην καριέρα δηλαδή δεν είναι γιατί πραγματικά κρατάω καλές σχέσεις. Για τον πατέρα μου, που έφυγε, δεν το συζητώ… ήταν και η πρώτη φορά που έλειψα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 23 χρόνια, μια εβδομάδα δεν πήγα στην εκπομπή, πέντε μέρες. Δεν είχε ξανασυμβεί. Μετά, οι επόμενοι μήνες είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν θυμάμαι. Απλά πήγαινα στη δουλειά. Δεν θυμάμαι. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, με τις υποχρεώσεις τις επαγγελματικές, στο σπίτι, στα παιδιά αλλά είναι κενό. Πραγματικά, δεν θυμάμαι. Ο πατέρας μου στήριζε τις επιλογές μου πάντα και ήταν δίπλα μου σε όλα, όπως και η μαμά μου. Αχ, τώρα είναι δύσκολο να μιλάω για τα παιδικά μου χρόνια» είπε, εμφανώς συγκινημένη.

«Η τηλεόραση δεν ήρθε στη ζωή μου τυχαία»

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα, επισημαίνοντας ότι η τηλεοραση δεν ήρθε στη ζωή της τυχαία, αλλά έπειτα από δική της προσπάθεια, καθώς ήξερε από μικρή ότι αυτό ήθελε να κάνει.

«Την τηλεόραση την είχα ονειρευτεί από πολύ νωρίς, δεν ήρθε καθόλου τυχαία. Ήμουν αποφασισμένη. Είχα πει ότι ήθελα να ασχοληθώ με το θέαμα, μου άρεσε η τηλεόραση και τα ιταλικά σόου, γιατί οι γονείς μου και οι θείοι μου είχαν σπουδάσει στην Ιταλία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όταν η Φάιη Σκορδά άκουσε τα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την ίδια, λύγισε.

«Το ξέρει ότι την αγαπώ, είμαστε σαν αδέλφια και θέλω να της θυμίσω ότι, όταν έφυγε η μαμά μου, είχε έρθει κάτω από το σπίτι και ήθελε να κατέβω να είμαστε μαζί. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ας έχουν περάσει επτά χρόνια. Ακόμη και τώρα, όταν της πεις ότι κάτι σε πειράζει ή κάτι νιώθεις την ανάγκη να έχεις, ακόμη και ένα υλικό πράγμα, είναι ο άνθρωπος που θα σου πει “παρ’ το”. Αν το ‘χει, θα σου το δώσει και αν μπορεί να στο παρέχει, θα αφήσει τον εαυτό της πίσω και θα γίνει χαλί να την πατήσεις Μόνο τα παιδιά της βάζει πάνω απ’ όλα» είπε, με την παρουσιάστρια να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Ζητώ συγνώμη. Απλά με τον Δημήτρη συνήθως οι κουβέντες μας έχουν γέλια και πειράγματα και αυτό που θέλει να μου πει, ή θα του πω, θα καταλήξει σε έναν και καλά καβγά. Δηλαδή είναι έντονο. Δεν έχουμε στιγμές πιο τρυφερές, δεν είναι η σχέση μας έτσι. Τώρα, όμως, με συγκίνησε γιατί είπε πράγματα που έχουν γίνει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, η Φάιη Σκορδά αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ τόνισε ότι δεν του αρέσει η δημοσιότητα, κάτι που η ίδια σέβεται απόλυτα.

«Αυτή η σχέση υπάρχει πέντε χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν βγήκε κάτι. Εάν δεν προκαλείς, θα έρθει η ισορροπία. Το Make a Wish είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα και εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά που εμφανιστήκαμε για πρώτη φορά μαζί, ήθελα να είναι εκεί δίπλα μου για να το ζήσει και αυτός και για να δει το έργο του “Make a Wish”. Οπότε εκείνη τη στιγμή όταν πήγαμε του είπα “εδώ να ξέρεις θα έχει κάμερες”. Και πάλι βέβαια όταν μπήκε μέσα δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Προσπαθώ κι εγώ να τον σεβαστώ και να μην τον φέρνω σε δύσκολη θέση» είπε και πρόσθεσε:

«Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Δεν τη θέλει καθόλου! Δεν του αρέσει και εγώ το εκτιμώ. Στην αρχή είχε κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει από την στιγμή που δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Είναι αρχιτέκτονας που εκτιμώ πολύ. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπομπές. Δεν ήξερε και πολλά πράγματα στην αρχή, γιατί έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε δεν με έχει παρακολουθήσει. Φαντάζομαι γνώριζε την ύπαρξή μου, δεν ήταν ποτέ τηλεθεατής. Τη γνώμη του θα μου την πει, αλλά συνήθως με χιούμορ. Τα λέει χαριτωμένα».

«Ο γάμος θα είναι κλειστός μόνο για εμάς»

Ερωτηθείσα τι ήταν αυτό που την έκανε να ερωτευτεί τον σύντροφό της, η Φαίη Σκορδά τόνισε ότι η σοβαρότητά του σε συνδυασμο με την παιδικότητα που κρύβει ο χαρακτήρας του ήταν από τα στοιχεία που την κέρδισαν. Αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο τους, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι σε μια διακριτική τελετή.

«Ερωτεύτηκα την παιδικότητά του, ενώ παράλληλα μου άρεσε και η σοβαρότητα που είχε. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γνώσεις, είναι καλλιεργημένος. Μαθαίνω από αυτόν πολλά και μου αρέσει αυτό. Παράλληλα όμως, είμαστε και οι δύο δεκαπεντάχρονα».

«Θα γίνει ο γάμος. Απλά έτυχαν πράγματα στη ζωή μου που δεν μπόρεσα να το οργανώσω. Μένουμε μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Από τη στιγμή λοιπόν που μένουμε μαζί, είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε για πολλούς λόγους. Ευτυχώς είχε γνωρίσει και τον μπαμπά στην αρχή της σχέσης. Θα γίνει κάτι πολύ κλειστό μόνο για μας και μετά θα κάνουμε με φίλους κάτι να το γιορτάσουμε. Αυτά θέλουν χρόνο για να τα οργανώσεις. Εγώ ήθελα με το που τελείωσε η εκπομπή το καλοκαίρι, να ασχοληθώ με αυτό και υπολόγιζα να γίνει τέλος Αυγούστου. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Τελικά δεν έγινε οπότε θα γίνει το επόμενο διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο. Θέλω το χαρώ, δεν θέλω να είναι σαν υποχρέωση. Θέλω να απολαύσω τη διαδικασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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