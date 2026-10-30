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30.10.2026 09:24

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αναβολή στη δίκη του «φραπέ» – Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με… προκάρδιο άλγος 

30.10.2026 09:24
FRAPES_XILOURIS

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Για τον Ιούνιο του 2027 – μετά τις εκλογές, δηλαδή – αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη με προκάρδιο άλγος, δηλαδή πόνο στην περιοχή της καρδιάς.

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ενόχλησης που παρουσίασε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο παθολογικό εύρημα από τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:35
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