Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αναβολή στη δίκη του «φραπέ» – Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με… προκάρδιο άλγος 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τον Ιούνιο του 2027 – μετά τις εκλογές, δηλαδή – αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος κατηγορείται για απείθεια σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη με προκάρδιο άλγος, δηλαδή πόνο στην περιοχή της καρδιάς.

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ενόχλησης που παρουσίασε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο παθολογικό εύρημα από τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί.

Διαβάστε επίσης

Χωριάτικο: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος

Γλυφάδα: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού έβαλε φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητο της πρώην φίλης του – Έκαψε και το ΙΧ του νέου της συντρόφου

Χανιά: Πρώην ιερέας έκαψε το σπίτι της πρώην του – «Με καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ!»