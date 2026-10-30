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30.10.2026 08:30

Χανιά: Πρώην ιερέας έκαψε το σπίτι της πρώην του – «Με καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ!»

30.10.2026 08:30
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Ένας 70χρονος Ελληνοκαναδός πρώην ιερέας, έβαλε φωτιά στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε γειτονικά σπίτια.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο ίδιος σώθηκε από ένα παράθυρο του φλεγόμενου σπιτιού ενώ είχαν προηγηθεί απειλητικά μηνύματα προς τη γυναίκα όπου προανήγγειλε τις πράξεις του. Έξι χρόνια μετά το συμβάν, ο 70χρονος κάθεται στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου, κατηγορούμενος για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας ενώ επικαλείται ψυχωσική συνδρομή για να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ιερέας, αυτός που τον… καθοδηγούσε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ!

Το περιστατικό, είχε συμβεί στις 9 Οκτωβρίου του 2020. Τότε η γυναίκα είχε ενημερώσει τον δικηγόρο της για την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του πρώην της, η οποία την ανησυχούσε. Η ίδια είχε έρθει στα Χανιά από τον Καναδά όπου ζούσαν για να γλιτώσει από αυτόν και είχε εγκατασταθεί σε δικό της σπίτι στην οδό Πόρτου.

Σύμφωνα με όσα είπε αργότερα ο καθ’ομολογία δράστης, πίστευε ακράδαντα πως η πρώην του είχε βρει καταφύγιο εκεί με νέο σύντροφο, γι’ αυτό θέλησε να κάψει το σπίτι.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία αξιολογώντας τις απειλές, έσπευσε στο σημείο με επτά άνδρες ενώ ειδοποιήθηκαν και δύο κλειδαράδες.

Ο 70χρονος ήδη είχε ταμπουρωθεί μέσα, είχε κλειδώσει ωστόσο η έφοδος δεν ήταν απλή καθώς είχε βάλει και έπιπλα πίσω από την πόρτα. Όπως υποστηρίζει σήμερα, είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά τον απεγκλωβισμό του από το φλεγόμενο σπίτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα ΤΕΠ ενώ άμεσα διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική κλινική.

«Δεν θα μείνει τίποτα από τα πράγματά σου σκύλα», «Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη» ήταν μερικά -τα πιο κόσμια- από τα μηνύματα που έστελνε ο πρώην ιερέας στην παθούσα, επειδή τον χώρισε.

Ο 70χρονος, υπηρέτησε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής από το 1982, ως το 2015 όταν παραιτήθηκε από την ενορία του χωρίς άδειες και τον απέπεμψαν.

Στο δικαστήριο παρέστησαν προς υποστήριξη της κατηγορίας και ιδιοκτήτες διπλανών σπιτιών που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές. Οι καταθέσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αναγνώστηκαν στο ακροατήριο όπως και όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις και αργά το μεσημέρι η δίκη διεκόπη για να συνεχιστεί τον Νοέμβριο με την απολογία του κατηγορούμενου ενώ αυτό που θα κρίνει την ποινή και την έκτισή της θα είναι το τι θα δεχτεί το δικαστήριο ως προς τον καταλογισμό της πράξης του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:32
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