Έκρηξη στην Πλάκα: Στον εισαγγελέα οι 3 κλέφτες χαλκού – Πώς έγινε η δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου (video)

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Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή (30/10), οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Πλάκα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες. Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι προκάλεσε τη διαρροή αερίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 34 και 54 ετών και ένας 37χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Πώς έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛΑΣ

Έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους τρεις άνδρες, με βάση τα ευρήματα της τεχνικής εξέτασης και του ανακριτικού έργου.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο καταγράφονται τρία άτομα να προσεγγίζουν το κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δύο από τους άνδρες φέρονται να εισήλθαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν βιαστικά, έχοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και πειστήρια που συλλέχθηκαν από το σημείο της έκρηξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανασύσταση του χώρου, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να αποτυπωθούν η θέση και η μεταξύ τους σχέση των ευρημάτων και να ανασυντεθεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο εσωτερικό της εγκατάστασης φυσικού αερίου, κοντά στον μετρητή, όπου εντοπίστηκε το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή. Στελέχη της ΔΑΕΕ, σε συνεργασία με τους διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, εξέτασαν τον μετρητή και τους αγωγούς, επιχειρώντας να διαπιστώσουν πώς προκλήθηκε η ζημιά και ποια ήταν η πορεία του αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Καθοριστική υπήρξε και η επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η ΔΑΕΕ συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, ενίσχυσε την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η αξιολόγηση των πειστηρίων φέρονται να συνέβαλαν στην αποσαφήνιση του σημείου έναρξης της διαρροής και των συνθηκών που προηγήθηκαν της έκρηξης.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές, κατά την προσπάθεια αφαίρεσης των χάλκινων σωληνώσεων προκλήθηκε ρήγμα σε σωλήνα φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα το αέριο να διαφύγει και να συσσωρευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Η διαρροή φέρεται να επεκτάθηκε, μεταξύ άλλων, έως τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του.

Η έκρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε όταν δημιουργήθηκε πηγή ανάφλεξης, πιθανόν κατά τη χρήση ηλεκτρικού διακόπτη. Ωστόσο, τα ακριβή περιστατικά που προηγήθηκαν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η έκρηξη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διερεύνησης.

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