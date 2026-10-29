Κλέφτες χαλκού προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα – Τρία εντάλματα σύλληψης για δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου

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Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης στην Πλάκα, που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, οδήγησε η εντατική και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, εκδόθηκαν τρία εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ανδρών, δύο ελληνικής υπηκοότητας και ενός αλβανικής, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες από το κτίριο.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης, καθώς τα ευρήματα της τεχνικής εξέτασης και του ανακριτικού έργου φέρονται να τους συνδέουν με την πρόκληση της διαρροής φυσικού αερίου που προηγήθηκε της τραγωδίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των ενεργειών τους, αλλά και στην τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, από την πρώτη στιγμή οι έρευνες διεξήχθησαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας. Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, επί 34 ημέρες, έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων, με στόχο την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο καταγράφονται τρία άτομα να προσεγγίζουν το κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δύο από τους άνδρες φέρονται να εισήλθαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν βιαστικά, έχοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και πειστήρια που συλλέχθηκαν από το σημείο της έκρηξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανασύσταση του χώρου, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να αποτυπωθούν η θέση και η μεταξύ τους σχέση των ευρημάτων και να ανασυντεθεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο εσωτερικό της εγκατάστασης φυσικού αερίου, κοντά στον μετρητή, όπου εντοπίστηκε το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή. Στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με τους διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, εξέτασαν τον μετρητή και τους αγωγούς, επιχειρώντας να διαπιστώσουν πώς προκλήθηκε η ζημιά και ποια ήταν η πορεία του αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Καθοριστική υπήρξε και η επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικός, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, ενίσχυσε την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η αξιολόγηση των πειστηρίων φέρονται να συνέβαλαν στην αποσαφήνιση του σημείου έναρξης της διαρροής και των συνθηκών που προηγήθηκαν της έκρηξης.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές, κατά την προσπάθεια αφαίρεσης των χάλκινων σωληνώσεων προκλήθηκε ρήγμα σε σωλήνα φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα το αέριο να διαφύγει και να συσσωρευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Η διαρροή φέρεται να επεκτάθηκε, μεταξύ άλλων, έως τον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του.

Η έκρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε όταν δημιουργήθηκε πηγή ανάφλεξης, πιθανόν κατά τη χρήση ηλεκτρικού διακόπτη. Ωστόσο, τα ακριβή περιστατικά που προηγήθηκαν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η έκρηξη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διερεύνησης.

Σχολικό όχημα βρέθηκε ελάχιστα μέτρα από το σημείο

Συγκλονιστικές είναι και οι λεπτομέρειες για το σχολικό όχημα που βρέθηκε ελάχιστα μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον ΑΝΤ1, ένα μαύρο βαν διασχίζει την οδό Λυσικράτους τη στιγμή που το κτίριο τινάζεται στον αέρα. Το όχημα μετέφερε 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι βρέθηκαν σε εξαιρετικά επικίνδυνη απόσταση από το σημείο της τραγωδίας.

Όπως φέρεται να δήλωσε ο οδηγός, τα παιδιά γλίτωσαν από θαύμα, καθώς το σχολικό πέρασε από το σημείο λίγο πριν από την έκρηξη. Το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει το περιστατικό αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης αξιοποίησης βίντεο από τις Αρχές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν τόσο οι κινήσεις των υπόπτων όσο και η χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι τρεις άνδρες που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για διάφορες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κλοπές, ληστείες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και σοβαρά περιστατικά σωματικής βλάβης. Οι αναφορές αυτές αφορούν το ποινικό τους παρελθόν και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ευθύνης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς τα τρία εντάλματα σύλληψης σηματοδοτούν την εξέλιξη της έρευνας σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εξετάζονται ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρα έκρηξη με δόλο και εμπρησμός.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των στοιχείων και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο καθενός από τους τρεις υπόπτους, συνδέοντας τα ευρήματα της τεχνικής έρευνας, το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα πειστήρια. Η τελική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και η απόδοση ποινικών ευθυνών ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης δεν υποκαθιστά την κρίση της Δικαιοσύνης ως προς την ενοχή των εμπλεκομένων.

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