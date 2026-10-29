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29.10.2026 17:57

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στην Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

29.10.2026 17:57
Pizza-Fan

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Σε ομηρία παραμένουν οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan μετά το λουκέτο στα υποκαταστήματα της αλυσίδας. Την ώρα που οικονομικές οφειλές τρέχουν οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τον μισθό του Οκτωβρίου.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας αποφασίστηκε να γίνει την Τρίτη (3/11) τριμερής με το υπουργείο Εργασίας, τη διοίκηση της Pizza Fan και τους εκπροσώπους των εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συνδικαλιστές και νομικοί των σωματείων κάλεσαν τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς οι συμβάσεις τους παραμένουν ενεργές. Όπως τους επισημάνθηκε, η διατήρηση των συμβάσεων σε ισχύ είναι κρίσιμη προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Όσο οι λογαριασμοί της εταιρείας παραμένουν δεσμευμένοι, δεν  μπορεί να ολοκληρωθεί η πληρωμή των μισθών. Σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση, εξετάζουν το ενδεχόμενο επίσχεσης εργασίας, ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και, υπό προϋποθέσεις, να μπορέσουν παράλληλα να αναζητήσουν άλλη εργασία.

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