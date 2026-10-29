Μαρία Καρυστιανού για την τραγωδία στην Ισπανία: Ξέρουμε τι σημαίνει η κενή καρέκλα στο τραπέζι και η αγκαλιά που έφυγε για πάντα

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Τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της την Πέμπτη, 29/10, συνδέοντας την τραγωδία με εκείνη των Τεμπών, όπου έχασε την κόρη της, Μάρθη.

«Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες στην Ισπανία, γιατί ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει το άδειο δωμάτιο, η κενή καρέκλα στο τραπέζι και αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» μίλησε για τις μνήμες που ξύπνησε το δυστύχημα στην Ισπανία. Όπως τόνισε, τέτοιες τραγωδίες δεν μπορούν να αποδίδονται αποκλειστικά σε ανθρώπινα λάθη, αλλά συνδέονται με τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Οι εικόνες από το Τολέδο της Ισπανίας ξύπνησαν ξανά τις πιο σκοτεινές, ματωμένες μνήμες από την Τέμπη, αποδεικνύοντας αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί. Ότι το λεγόμενο ανθρώπινο λάθος ποτέ δεν δρα σε κενό αέρος. Χτίζεται μέρα με τη μέρα πάνω στα δόλια κενά των ελλιπών υποδομών, στα κουφάρια των ανενεργών συστημάτων τηλεδιοίκησης, και, βέβαια, στην εγκληματική αδιαφορία εκείνων που δεν λογαριάζουν τις ζωές μας. Στην Ελλάδα το αίμα αποδείχθηκε φθηνότερο από τα εισιτήρια και η ασφάλεια στις ράγες έγινε θυσία στον βωμό της διαφθοράς και των ρουσφετιών.

Και τώρα ποιος γονιός μπορεί να αντέξει τον πόνο και τον φόβο για αυτή την επαναλαμβανόμενη τραγωδία; Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες στην Ισπανία, γιατί ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει το άδειο δωμάτιο, η κενή καρέκλα στο τραπέζι και αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα. Όμως η θλίψη μας δεν είναι αδυναμία. Είναι η φλόγα μιας ελπίδας που δεν σβήνει. Όπως στα Τέμπη, έτσι και παντού, η απαίτηση για απόδοση πραγματικών, ποινικών και πολιτικών ευθυνών είναι μη διαπραγματεύσιμη. Τα τρένα δεν είναι κινητά φέρετρα για τα παιδιά μας. Είναι, και πρέπει να είναι, δημόσιο αγαθό που η κυβέρνηση όφειλε και εν γνώσει της απέτυχε οικτρά να προστατεύσει», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της.

Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες στην Ισπανία, γιατί εμείς ξέρουμε τι σημαίνει το άδειο δωμάτιο, το κενό στο τραπέζι, αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα. pic.twitter.com/eIFdLYjK76 October 29, 2026

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