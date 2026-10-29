«Πάγο» βάζει η Κομισιόν στην απαγόρευση των social media στους ανήλικους – H περίπτωση της Ελλάδας

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις πρωτεύουσες σε όλο το μπλοκ να αναστείλουν τυχόν εθνικούς νόμους που περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ένα σύνολο κανόνων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, η Αυστρία, η πρώτη χώρα στην οποία ζητήθηκε να αναστείλει τη νομοθεσία της την Πέμπτη, αντέδρασε έντονα στην εντολή.

«Είναι απαράδεκτο για τις Βρυξέλλες να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς νόμους χωρίς να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση», δήλωσε ο Αυστριακός Υφυπουργός Αλεξάντερ Προλ στο POLITICO.

Η Επιτροπή και οι εθνικές πρωτεύουσες έχουν ζητήσει περιορισμούς ηλικίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον τελευταίο χρόνο, επικαλούμενες κινδύνους για την ψυχική υγεία των νέων. Αλλά ακόμη και μετά την πρόταση της ΕΕ για έναν ενιαίο νόμο, διαφορετικές χώρες συνέχισαν να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και όρια ηλικίας.

Τον Σεπτέμβριο, η ΕΕ πρότεινε τον Νόμο για τα Παιδιά, ο οποίος θα έθετε το ίδιο πρότυπο σε ολόκληρη την ένωση, θέτοντας διαφορετικά όρια στην πρόσβαση για άτομα κάτω των 13 ετών και για άτομα κάτω των 15 ετών. Ωστόσο, πολλές πρωτεύουσες συνέχισαν να νομοθετούν τις δικές τους απαγορεύσεις, καθώς χώρες όπως η Ελλάδα και η Δανία έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να περιμένουν τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή του πανευρωπαϊκού νόμου.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει για 12 μήνες οποιοδήποτε σχέδιο εθνικών νόμων που επικαλύπτονται με τους μελλοντικούς εναρμονισμένους κανόνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, Thomas Regnier, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Η Αυστρία είχε ζητήσει από την Επιτροπή τον Ιούλιο να ελέγξει εάν ο δικός της προτεινόμενος νόμος, ο οποίος θα απαγόρευε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 14 ετών, ήταν σύμφωνος με το δίκαιο της ΕΕ. Η προθεσμία για την απάντηση της Επιτροπής έληξε την Πέμπτη και η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ τους είπε να αναστείλουν την υιοθέτησή του για ένα έτος, δήλωσε ο Regnier.

«Δεν έχω καμία κατανόηση για την καθυστέρηση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης, Αντρέας Μπάμπλερ, στο POLITICO.

Η Αυστρία θα συνεχίσει να προετοιμάζει τη δική της νομοθεσία για να την προετοιμάσει για το τέλος της 12μηνης διακοπής, δήλωσε ο Μπάμπλερ. Η Βιέννη θα «προωθήσει τη νομοθετική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσει ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μόλις λήξει η περίοδος αναστολής της ΕΕ», πρόσθεσε.

«Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση», δήλωσε ο Regnier. «Πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στις διαπραγματεύσεις του Νόμου της ΕΕ για τα Παιδιά».

Οι πρωτεύουσες πρέπει να διαπραγματευτούν με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ για να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες του Νόμου για τα Παιδιά, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να εφαρμοστεί.

Η πρόταση της Επιτροπής θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 13 ετών στις περισσότερες περιπτώσεις και θα περιορίσει σοβαρά την πρόσβαση για εφήβους κάτω των 15 ετών. Επίσης, ορίζει απαιτήσεις για ασφάλεια από τον σχεδιασμό στις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών και των συνοδών τεχνητής νοημοσύνης.

Η αντίδραση των άλλων πρωτευουσών στην εντολή δεν είναι άμεσα σαφής.

Η Ελλάδα έχει ήδη ψηφίσει τον δικό της νόμο για τους κάτω των 15 ετών και πιθανότατα θα μπορέσει να τον διατηρήσει, απλώς και μόνο επειδή πέρασε από τη διαδικασία πριν από την πρόταση της ΕΕ. Ο Regnier αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες χώρες εκτός από την Αυστρία, αλλά είπε ότι υπήρχαν «αποχρώσεις» λόγω του πότε η Αθήνα έστειλε τον νόμο της στην Επιτροπή για έλεγχο συμβατότητας με τους κανόνες της ΕΕ.

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